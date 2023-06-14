Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
ВСУ лишились немецких танков при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста 14 июня
"ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя, они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления <...> не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна", — говорится в материале.
По мнению военного, в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.
Российские военные захватили в бою несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley. Националисты усилили обстрелы Донецка. Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества.
Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили в бою на запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.
Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи “Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня” на сайте Украина.ру