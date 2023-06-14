Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
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Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру
Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
ВСУ лишились немецких танков при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста 14 июня
2023-06-14T20:35
2023-06-14T20:35
новости
всу
украина
танки
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По мнению военного, в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.Российские военные захватили в бою несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley. Националисты усилили обстрелы Донецка. Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества.Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили в бою на запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи “Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, всу, украина, танки
Новости, ВСУ, Украина, танки

Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ

20:35 14.06.2023
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
ВСУ лишились немецких танков при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста 14 июня
"ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя, они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления <...> не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна", — говорится в материале.
По мнению военного, в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.
Российские военные захватили в бою несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley. Националисты усилили обстрелы Донецка. Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества.
Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили в бою на запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.
Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи “Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня” на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
05:14Чем воюют на Украине
Алексей Живов: Мы учли многие ошибки начала СВО, но чепчики кидать в воздух рано
 
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Заголовок открываемого материала
20:35Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
20:16США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
19:37Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
19:13ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
18:57Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня
18:49Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
18:26Курорты Чехии начали разоряться без туристов из России
17:48Наступление ВСУ и 3 сценария от США. О чём говорили эксперты 14 июня
17:31Агеев о снятии судимости с мобилизованных, денонсации договора и Макроне, который просится в БРИКС. ВИДЕО
17:22Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня
17:20Кадыров поблагодарил всех, кто переживал за Делимханова
16:48Война за мир. С кем, как и о чем договариваться России на Украине
16:38В Кремле уверены, что отталкивать желающих вступить в БРИКС нерационально
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