https://ukraina.ru/20230614/1047235191.html

Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ

Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ - 14.06.2023 Украина.ру

Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ

ВСУ лишились немецких танков при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста 14 июня

2023-06-14T20:35

2023-06-14T20:35

2023-06-14T20:35

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По мнению военного, в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.Российские военные захватили в бою несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley. Националисты усилили обстрелы Донецка. Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества.Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили в бою на запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи “Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html

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