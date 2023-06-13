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Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня

Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру

Захват западной техники, атаки ВСУ, помощь жителям приграничья. Главное на Украине на 13:00 13 июня

Украина.ру, 13.06.2023

2023-06-13T13:00

2023-06-13T13:00

2023-06-13T14:04

эксклюзив

хроники

спецоперация

всу

атаки

донецк

белгородская область

военная техника

танки

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Российские военные захватили в бою несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley. Националисты усилили обстрелы Донецка. Жители белгородского приграничья начнут получать выплаты за утрату имущества.Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили в бою на запорожском направлении бронетехнику армии Украины — танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.«Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки "Леопард" и БМП производства США "Брэдли". Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — говорится в материале ведомства.Оно опубликовало видео с трофейной техникой вооруженных сил Украины.По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко, захваченную технику важно доставить в Москву и использовать в политических и информационных целях — установить напротив посольства ФРГ и показать российскому народу на площадях. По его оценке, это важно в политическом и символическом смысле, поскольку доказывает, что западная бронетехника не является «чудо-оружием».«Она горит и поражается и российской артиллерией, и противотанковыми комплексами, и армейской авиацией, да и просто подрывается на минах», — подчеркнул эксперт.Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt отмечал, что ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard. Однако с июля планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. По словам министра, такова природа конфликта — люди умирают, а оружие и танки уничтожают.Недавно телеканал «Си-эн-эн» со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx («Орикс»), занимающегося анализом информации из открытых источников, проинформировал также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley («Брэдли»).Согласно данной информации, 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней.Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «давно обещанного наступления» ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3715 человек. Как следует из материалов агентства «Блумберг», на Западе признают значительные потери ВСУ.Американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков отметила, что украинские войска, вероятно, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то что Киев не сообщает о погибших.«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил... и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками», — говорится в материале газеты.Издание также отмечает, что, несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.Атаки ВСУВооруженные силы Украины за последние дни усилили обстрелы Донецка. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев live».«За последние сутки были нанесены ракетко-артиллерийские удары как по самому городу-герою Донецку, так и окраинам. Бьют в основном по частному сектору, домостроению, по жилому фонду по критической инфраструктуре, которая является обеспечением мирных граждан», — сказал он.За 11 и 12 июня ВСУ неоднократно открывали огонь по Донецку из РСЗО и ствольной артиллерии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 11 июня ВСУ выпустили 38 снарядов по населенным пунктам ДНР. 12 июня ВСУ 23 раза обстреливали населенные пункты республики, выпустив 145 боеприпасов.Во вторник националисты выпустили 12 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 10:55 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11:15 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Немногим ранее украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Александровка, выпустив за 20 минут шестнадцать снарядов «натовского» калибра.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.Ранним утром националисты также обстреляли Ясиноватую, расположенную примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Также минувшей ночью националисты обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 28 снарядов из ствольной артиллерии.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал представитель экстренных служб региона.Помощь жителям приграничных территорийЖители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, с 15 июня начнут получать единоразовые выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Об этом сообщила во вторник на оперативном совещании регионального правительства министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.Ранее жители белгородского приграничья начали получать единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что выплата в 50 тысяч рублей производится тем, кто потерял полностью или частично имущество или «не имеет доступ в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости».Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, шести населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округ и хутора Старый Волоконовского района.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Так, за сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 60 различных боеприпасов, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов. В результате повреждения получили линия электропередачи, дом, сенохранилище и автомобиль, сообщил во вторник в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — три. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль. В Валуйском горокруге в селе Вериговка противник сбросил с беспилотников три гранаты. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал губернатор.В Краснояружском районе Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета окраину села Вязовое — зафиксировано три прилета.«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждена линия электропередачи, которую на данный момент уже удалось восстановить», — сообщил губернатор.В Грайворонском округе по селу Дроновка выпущено три минометных снаряда, повреждения получил один частный дом — выбиты окна, посечен фасад. По Шебекинскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. «Из них восемь минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, пять минометных снарядов — по селу Муром, три — по селу Красное, два — по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка — зафиксировано 10 прилетов. По хутору Панков и поселку Первомайский выпущено четыре и пять артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

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эксклюзив, хроники, спецоперация, всу, атаки, донецк, белгородская область, военная техника, танки