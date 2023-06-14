https://ukraina.ru/20230614/1047234802.html
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто - 14.06.2023 Украина.ру
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что совместно с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом Сийярто рассказал в интервью турецкому госагентству Анадолу 14 июня
2023-06-14T19:37
2023-06-14T19:37
2023-06-14T19:37
нато
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турция
швеция
зарубежье
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Венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, подчеркнул Сийярто.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО.Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, новости, турция, швеция, зарубежье
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что совместно с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом Сийярто рассказал в интервью турецкому госагентству Анадолу 14 июня
"Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией по этому вопросу", - заявил Сийярто.
Венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, подчеркнул Сийярто.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.
Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.
Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.