Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто - 14.06.2023 Украина.ру
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Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто - 14.06.2023 Украина.ру
Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что совместно с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом Сийярто рассказал в интервью турецкому госагентству Анадолу 14 июня
2023-06-14T19:37
2023-06-14T19:37
нато
новости
турция
швеция
зарубежье
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Венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, подчеркнул Сийярто.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО.Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
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нато, новости, турция, швеция, зарубежье
НАТО, Новости, Турция, Швеция, Зарубежье

Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто

19:37 14.06.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Sergei Grits
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что совместно с новым турецким коллегой Хаканом Фиданом договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом Сийярто рассказал в интервью турецкому госагентству Анадолу 14 июня
"Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией по этому вопросу", - заявил Сийярто.
Венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, подчеркнул Сийярто.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.
Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.
Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
11:30Главное в деталях
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НАТОНовостиТурцияШвецияЗарубежье
 
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