Наступление ВСУ и 3 сценария от США. О чём говорили эксперты 14 июня
17:48 14.06.2023 (обновлено: 17:58 14.06.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
«Поворотный момент для всех западных элит»
По данным Владимира Путина, ВСУ потеряли 25–30% от объема бронетанковой техники, поставленной из-за рубежа, а их наступление длится всего лишь десять дней, отметил политолог Андрей Суздальцев.
Новых танков больше нет, а старые надо как-то восстанавливать. Появилась информация, что Польша и Германия хотят создать на Украине ремонтные мастерские. Но на это потребуется какое-то время. Так что без новой техники ситуация на поле боя будет затухать.
А дальше, по словам Суздальцева, есть три сценария, которые обсуждают американцы в связи с перспективами Байдена и Трампа на предстоящих выборах в 2024 году.
«Первый сценарий — успешное наступление ВСУ и переговоры с Россией под контролем США. Это оптимистичный вариант, который хотели бы видеть республиканцы.
Второй сценарий — дипломатическое разрешение конфликта. США будут давить на Украину, Китай будет давить на Россию и все закончится. Но тут нужен контакт с Китаем, а это у США не получается.
Третий сценарий — провал наступления ВСУ. И тут возникает вопрос: замораживать этот конфликт или продолжать его до истощения? Но замораживание конфликта гарантирует провал демократов на выборах 2024 года. Поэтому они рассчитывают продолжать помогать Киеву в любом случае. Потому что второго Афганистана демократы не выдержат», — рассказал политолог.
13:49Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танковМы можем попасть в серую зону, когда решение о войне между России и НАТО будет зависеть не от высшего руководства России или США, а от конкретного командира. В 1962 году нас оградило от ядерной войны только волевое решение командира подводной лодки К-19
В целом, подчёркивает он, ситуация сложилась сложная. Конфликт превратился в поворотный момент для всех западных элит. И очень многое будет зависеть от наших парней на поле боя.
Очевидное направление наступления ВСУ
Судя по тому, как проходят бои, российские силы действительно качественно подготовились к наступлению Украины, говорит автор книги «Как просто быть солдатом», ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь.
По его словам, здесь играет роль совокупность факторов. Театр военных действий большой. На ход боев влияет разведка, подготовленность сторон, погода, информационное сопровождение операций. Все влияет на умы и одной, и другой стороны.
Также Кутырь прокомментировал, почему ВСУ выбрали для наступления самое очевидное направление.
«Это самое удобное для них направление. Они же тоже умеют планировать операции. Если посмотреть на карту, то более удобного места для рассечения нашей группировки нет. Это было очевидно.
А почему так? Это уже вопрос к Украине. Эта ситуация напоминает игру в прятки, когда мы понимаем, кто и где спрятался, но делаем вид, что не знаем», — сказал эксперт.
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту Мы должны из всех утюгов призывать противника к тому, что пора заканчивать это бессмысленное сопротивление. Сейчас русские убивают русских. Это только для врага хорошо. А мы один народ. Это же был Советский Союз. У нас же полно родственников и друзей там. А нас подводят к тому, что это война за независимость Украины против России
В то же время окончательно станет понятно, что наступление ВСУ захлебнулось, когда российские силы перейдут в контрнаступление.
«Мы перейдем в тактическое контрнаступление и выдавливание противника, заняв выгодные для нас рубежи. Желательно закончить СВО далеко за Киевом, но для этого нужны определенные силы и средства, которых у нас пока нет», — заявил Кутырь.
«Мы серьёзно подготовились к контрнаступлению»
Пока далеко не все свои резервы ВСУ бросили в бой, уверен военный обозреватель Алексей Живов. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками «Мы победили!» рановато.
«Мы все предупреждали о том, что немецкая техника и танки — это реально опасный инструмент войны, и надо максимально серьезно относиться к нему.
Как оказалось, не зря стращали — командование и политические администраторы максимально серьезно подготовились к этому контрнаступлению. Мы это сейчас видим», — сообщил Живов.
Российская армия и с моральной, и с технической, и с военной точки зрения в хорошем состоянии — в лучшем, чем была год назад, добавил обозреватель.
«Очень интересно: мы поменялись с ВСУ местами. То, чем были хороши украинцы в начале СВО, — теперь это наше преимущество, это действительно удивительный момент, что мы научились у них, а они у нас не научились», — сказал эксперт.