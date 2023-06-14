https://ukraina.ru/20230614/1047219403.html

Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео

Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео - 14.06.2023 Украина.ру

Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео

Ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса, автор книги "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал, почему ВСУ для наступления... Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T14:44

2023-06-14T14:44

2023-06-14T14:44

сво

наступление

видео

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Ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса, автор книги "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал, почему ВСУ для наступления выбрали очевидные для России направления, насколько ВС РФ удалось реализовать свои планы на Украине и как додавить врага психологически:00:27 – Почему Россия не стала наступать в феврале-марте этого года?01:38 – О текущей ситуации;03:33 – Когда станет понятно, что наступление ВСУ захлебнулось?07:15 – Можно ли было подготовить российское общество к тому, что СВО надолго?09:54 – Как ветераны боевых действий в Чечне оценивают нынешнюю ситуацию в зоне СВО?14:10 – Как Россия может надавить на врага психологически?15:40 – Можно ли считать СВО гражданской войной?18:10 – Придется ли России воевать с НАТО?19:15 – Культура и СВО.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сво, наступление, видео, видео