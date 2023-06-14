Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео
Ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса, автор книги "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в эфире Украина.ру рассказал, почему ВСУ для наступления выбрали очевидные для России направления, насколько ВС РФ удалось реализовать свои планы на Украине и как додавить врага психологически:
00:27 – Почему Россия не стала наступать в феврале-марте этого года?
01:38 – О текущей ситуации;
03:33 – Когда станет понятно, что наступление ВСУ захлебнулось?
07:15 – Можно ли было подготовить российское общество к тому, что СВО надолго?
09:54 – Как ветераны боевых действий в Чечне оценивают нынешнюю ситуацию в зоне СВО?
14:10 – Как Россия может надавить на врага психологически?
15:40 – Можно ли считать СВО гражданской войной?
18:10 – Придется ли России воевать с НАТО?
19:15 – Культура и СВО.
01:38 – О текущей ситуации;
03:33 – Когда станет понятно, что наступление ВСУ захлебнулось?
07:15 – Можно ли было подготовить российское общество к тому, что СВО надолго?
09:54 – Как ветераны боевых действий в Чечне оценивают нынешнюю ситуацию в зоне СВО?
14:10 – Как Россия может надавить на врага психологически?
15:40 – Можно ли считать СВО гражданской войной?
18:10 – Придется ли России воевать с НАТО?
19:15 – Культура и СВО.