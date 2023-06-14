Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру
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Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру
Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства
2023-06-14T07:25
2023-06-14T07:25
новости
мчс
каховская гэс
спасение
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Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию и помогают приводить пострадавшие населенные пункты в порядок.Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники.На данный момент известно, что вода отступила из 1872 жилых домов Новокаховского городского округа.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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новости, мчс, каховская гэс, спасение
Новости, МЧС, Каховская ГЭС, спасение

Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС

07:25 14.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства
"В настоящее время число людей, эвакуированных из зоны затопления Каховской ГЭС, составляет 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Кроме этого, спасатели доставляют на сушу всех уцелевших домашних животных", - говорится в сообщении.
Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию и помогают приводить пострадавшие населенные пункты в порядок.
Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники.
На данный момент известно, что вода отступила из 1872 жилых домов Новокаховского городского округа.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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