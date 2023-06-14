https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html

Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру

Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства

2023-06-14T07:25

2023-06-14T07:25

2023-06-14T07:25

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мчс

каховская гэс

спасение

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Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды. Также спасатели проводят дезинфекцию и помогают приводить пострадавшие населенные пункты в порядок.Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 950 человек и 343 единицы техники.На данный момент известно, что вода отступила из 1872 жилых домов Новокаховского городского округа.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230614/1047195591.html

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2023

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новости, мчс, каховская гэс, спасение