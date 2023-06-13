Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру
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Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС
Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС - 13.06.2023 Украина.ру
Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС
Центральной темой передачи "Вести недели" 11 июня 2023 года стала Каховская ГЭС, о которой теперь узнал весь мир.
2023-06-13T05:56
2023-06-13T05:56
дмитрий киселев
каховская гэс
теракт
владимир зеленский
эксклюзив
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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о реакции западных политиков и СМИ на разрушение ГЭС и о том, что стоит за этой разноголосицей."Каховская ГЭС – одна из "великих строек коммунизма", спланированная еще тогда, когда страна строилась по единому плану. Идея возведения циклопического сооружения состояла в том, чтобы уровень днепровской воды перед рукотворной дамбой поднять на 16 метров, создать таким образом прямо-таки искусственное море – Каховское водохранилище общим объемом 18 кубических километров – а уже из него запитать канал, по которому вода самотеком пойдет в Крым", — объясняет Дмитрий Киселев.Для понимания масштабов Каховского водохранилища, простиравшегося на 2155 кв. км и содержавшего 18 куб. км воды можно провести несложные расчеты. В одном кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. То есть запасов пресной воды Каховского водохранилища, если бы оно не пополнялось, человечеству хватило бы на 2,5 года.В результате возведения Каховской ГЭС в 50-е гг. прошлого столетия, в засушливый Крым воды пришло столько, что там стали выращивать рис, рассказывает Дмитрий Киселев. Появилась целая отрасль, не говоря уже об орошаемых виноградниках. Кроме того, днепровской воды в Каховском водохранилище хватало еще и на систему охлаждения Запорожской атомной станции, построенной в 1981 году и до сих пор остающейся крупнейшей в Европе.Киселев подчеркивает, что основная катастрофа разыгралась в основном на левом берегу Днепра, что ниже, чем правый, и находится под контролем России.Ведущий приводит слова Зеленского из интервью западным СМИ: "Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий".Западная пресса повторила версию Киева и ужаснулась бессмысленной жестокости русских. Причем сделано это было громко и густо, отмечает Киселев, – так, чтобы заглушить шепот официального представителя Белого дома Джона Кирби: "Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации. Мы можем сказать, что разрушения для украинского народа и региона будут существенные".На следующий день со всей возможной неопределенностью высказался и Лондон."Слишком рано с определенностью говорить о причинах удара. Наши военные и службы безопасности изучают ситуацию. Если речь идет о преднамеренном деянии, то это будет беспрецедентное по масштабам варварство", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.Зато канцлер Олаф Шольц обвинил в разрушении ГЭС Россию: "Это, конечно, агрессия с российской стороны, направленная на то, чтобы остановить украинское наступление". К мнению Шольца с угрозами "привлечь Россию" присоединились и председатель Европейского совета Шарль Мишель, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Дмитрий Киселев считает, что весь этот разноголосый хор – это технология и использование так называемого эффекта Расемона. "Расемон" – название фильма японского кинорежиссера Акиры Куросавы, премьера которого состоялась в 1950 году. Картина приводит четыре описания убийства, которые дают свидетели, но их версии настолько противоречат друг другу, что разобраться в произошедшем не представляется возможным.Эффект Расемона, по мнению Дмитрия Киселева, использовался и для того, чтобы скрыть преступление США по подрыву газопровода "Северный поток", когда версий намеренно нагромоздили столько, что забыли, с чего началось.Однако, как отмечает ведущий передачи "Вести недели", есть на Западе и голоса вне общепринятой позиции. Так, американский радиоведущий Гарланд Никсон иронизоровал в Тwitter: "По данным мейнстрима в СМИ, Россия атаковала собственные трубопроводы; взорвала свой Крымский мост; атаковала собственную АЭС; вновь атаковала свой Крымский мост; взорвала собственную плотину; атаковала свой Кремль беспилотниками".Американский журналист Такер Карлсон, отстраненный от эфира телеканала Fox News, свой первый блогерский комментарий посвятил подрыву Каховской ГЭС. Он стал настоящим хитом в США — за первые 19 часов после релиза его посмотрели 80 миллионов человек."Владимир Путин – как раз именно тот человек, который готов застрелиться, лишь бы вам насолить. Именно это внушают нам американские СМИ, которые не стали терять ни минуты и сразу же обвинили русских в диверсии на их собственной инфраструктуре, – отметил Карлсон. — Их аргументы были просты: Путин – злой, а злые люди совершают злые поступки исключительно ради мрачного наслаждения, которое они получают от собственной порочности… Но ни один из тех, кому платят за освещение этого события, даже не попытался задуматься над вероятностью того, что подрыв плотины могли осуществить украинцы. Ни в коем случае! Украиной, как вы, вероятно, слышали, управляет Зеленский, который – и это можно утверждать с полной уверенностью – попросту не мог быть причастным к произошедшему. Зеленский слишком благороден, чтобы опускаться до терроризма. Конечно, когда его показывают по телевидению, он, возможно, производит совершенно иное впечатление: потный, похожий на крысу комик, сумевший стать олигархом, гонитель христиан, друг компании Black Rock. Но не верьте своим глазам. На самом деле Зеленский – очень хороший человек, лучший человек. Как однажды сказал Джордж Буш, Зеленский – Уинстон Черчилль нашего времени. Из всех людей на Земле наш мутный украинский друг с пустыми глазами и в спортивном костюме абсолютно не способен взорвать плотину. Он в буквальном смысле безгрешен, он – современный святой".Дмитрий Киселев резюмирует, что версия Карлсона забавна, но точнее всего выразился президент России Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией Киева с подачи западных кураторов".
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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дмитрий киселев, каховская гэс, теракт, владимир зеленский, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Каховская ГЭС, теракт, Владимир Зеленский, Эксклюзив

Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭС

05:56 13.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Центральной темой передачи "Вести недели" 11 июня 2023 года стала Каховская ГЭС, о которой теперь узнал весь мир.
Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о реакции западных политиков и СМИ на разрушение ГЭС и о том, что стоит за этой разноголосицей.
"Каховская ГЭС – одна из "великих строек коммунизма", спланированная еще тогда, когда страна строилась по единому плану. Идея возведения циклопического сооружения состояла в том, чтобы уровень днепровской воды перед рукотворной дамбой поднять на 16 метров, создать таким образом прямо-таки искусственное море – Каховское водохранилище общим объемом 18 кубических километров – а уже из него запитать канал, по которому вода самотеком пойдет в Крым", — объясняет Дмитрий Киселев.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Для понимания масштабов Каховского водохранилища, простиравшегося на 2155 кв. км и содержавшего 18 куб. км воды можно провести несложные расчеты. В одном кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. То есть запасов пресной воды Каховского водохранилища, если бы оно не пополнялось, человечеству хватило бы на 2,5 года.
В результате возведения Каховской ГЭС в 50-е гг. прошлого столетия, в засушливый Крым воды пришло столько, что там стали выращивать рис, рассказывает Дмитрий Киселев. Появилась целая отрасль, не говоря уже об орошаемых виноградниках. Кроме того, днепровской воды в Каховском водохранилище хватало еще и на систему охлаждения Запорожской атомной станции, построенной в 1981 году и до сих пор остающейся крупнейшей в Европе.
"6 июня плотина Каховской ГЭС – шедевр инженерной мысли и плод дерзкого советского проекта – рухнула. Уже месяцы ее расстреливали украинские неонацисты. Добили. Кубические километры воды устремились в пролом, сметая на своем пути все: дома, больницы и театры, школы, дороги, ЛЭП, сады и пашни, скотоводческие фермы и кладбища...", — говорит ведущий.
Киселев подчеркивает, что основная катастрофа разыгралась в основном на левом берегу Днепра, что ниже, чем правый, и находится под контролем России.
"По факту это спланированный крупный террористический акт. Но Зеленский был бы не самим собой, если бы не обвинил Россию в том, что именно она подорвала плотину Каховской ГЭС, чтобы затопить саму себя", — говорит Киселев.
Ведущий приводит слова Зеленского из интервью западным СМИ: "Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион. Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий".
Западная пресса повторила версию Киева и ужаснулась бессмысленной жестокости русских. Причем сделано это было громко и густо, отмечает Киселев, – так, чтобы заглушить шепот официального представителя Белого дома Джона Кирби: "Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации. Мы можем сказать, что разрушения для украинского народа и региона будут существенные".
На следующий день со всей возможной неопределенностью высказался и Лондон.
"Слишком рано с определенностью говорить о причинах удара. Наши военные и службы безопасности изучают ситуацию. Если речь идет о преднамеренном деянии, то это будет беспрецедентное по масштабам варварство", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Зато канцлер Олаф Шольц обвинил в разрушении ГЭС Россию: "Это, конечно, агрессия с российской стороны, направленная на то, чтобы остановить украинское наступление". К мнению Шольца с угрозами "привлечь Россию" присоединились и председатель Европейского совета Шарль Мишель, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Олаф Шольц Анджей Дуда Эммануэль Макрон Веймарский треугольник - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
05:25
Саммит "Веймарского треугольника": Хорошая мина в Париже при плохом контрнаступлении КиеваВечером 12 июня в Париже прошла встреча лидеров стран "Веймарского треугольника" – Франции, Германии и Польши. На ней обсуждалась военная помощь Украине, а также предоставление ей гарантий безопасности.
Дмитрий Киселев считает, что весь этот разноголосый хор – это технология и использование так называемого эффекта Расемона. "Расемон" – название фильма японского кинорежиссера Акиры Куросавы, премьера которого состоялась в 1950 году. Картина приводит четыре описания убийства, которые дают свидетели, но их версии настолько противоречат друг другу, что разобраться в произошедшем не представляется возможным.
Эффект Расемона, по мнению Дмитрия Киселева, использовался и для того, чтобы скрыть преступление США по подрыву газопровода "Северный поток", когда версий намеренно нагромоздили столько, что забыли, с чего началось.
Однако, как отмечает ведущий передачи "Вести недели", есть на Западе и голоса вне общепринятой позиции. Так, американский радиоведущий Гарланд Никсон иронизоровал в Тwitter: "По данным мейнстрима в СМИ, Россия атаковала собственные трубопроводы; взорвала свой Крымский мост; атаковала собственную АЭС; вновь атаковала свой Крымский мост; взорвала собственную плотину; атаковала свой Кремль беспилотниками".
Американский журналист Такер Карлсон, отстраненный от эфира телеканала Fox News, свой первый блогерский комментарий посвятил подрыву Каховской ГЭС. Он стал настоящим хитом в США — за первые 19 часов после релиза его посмотрели 80 миллионов человек.
"Вопрос в том, кто это сделал. Что ж, давайте разберемся. Каховское водохранилище находится на территории, контролируемой Россией. Оно снабжает живительной влагой Крым, где на протяжении последних 240 лет стоял российский Черноморский флот. Разрушение плотины, может быть, негативно скажется на Украине, но еще больший вред оно нанесет России. Именно по этой причине киевское руководство рассматривало возможность ее уничтожения. В декабре газета The Washington Post процитировала украинского генерала, заявившего, что его люди в качестве пробного шага нанесли удар по шлюзу плотины ракетой американского производства. Таким образом, как только на поверхность начинают всплывать факты, становится гораздо менее загадочным то, что могло произойти с гидросооружением. Любой здравомыслящий человек придет к выводу, что именно украинцы взорвали его", — считает Карлсон.
"Владимир Путин – как раз именно тот человек, который готов застрелиться, лишь бы вам насолить. Именно это внушают нам американские СМИ, которые не стали терять ни минуты и сразу же обвинили русских в диверсии на их собственной инфраструктуре, – отметил Карлсон. — Их аргументы были просты: Путин – злой, а злые люди совершают злые поступки исключительно ради мрачного наслаждения, которое они получают от собственной порочности… Но ни один из тех, кому платят за освещение этого события, даже не попытался задуматься над вероятностью того, что подрыв плотины могли осуществить украинцы. Ни в коем случае! Украиной, как вы, вероятно, слышали, управляет Зеленский, который – и это можно утверждать с полной уверенностью – попросту не мог быть причастным к произошедшему. Зеленский слишком благороден, чтобы опускаться до терроризма. Конечно, когда его показывают по телевидению, он, возможно, производит совершенно иное впечатление: потный, похожий на крысу комик, сумевший стать олигархом, гонитель христиан, друг компании Black Rock. Но не верьте своим глазам. На самом деле Зеленский – очень хороший человек, лучший человек. Как однажды сказал Джордж Буш, Зеленский – Уинстон Черчилль нашего времени. Из всех людей на Земле наш мутный украинский друг с пустыми глазами и в спортивном костюме абсолютно не способен взорвать плотину. Он в буквальном смысле безгрешен, он – современный святой".
Дмитрий Киселев резюмирует, что версия Карлсона забавна, но точнее всего выразился президент России Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав подрыв Каховской ГЭС "варварской акцией Киева с подачи западных кураторов".
 
Дмитрий КиселевКаховская ГЭСтерактВладимир ЗеленскийЭксклюзив
 
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