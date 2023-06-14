https://ukraina.ru/20230614/1047172128.html
"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине - 14.06.2023 Украина.ру
"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив город Шебекино в Белгородской области. И на Брянском направлении ВСУ тоже вели массированные обстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:30
2023-06-14T05:30
2023-06-14T05:30
новости
брянская область
белгородская область
обстрелы
наступление
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040717013_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_5fdb6239bb1078e12c8edc3194860639.png
В Брянской области вся линия вдоль границы теперь хорошо укреплена. Чтобы там наступать, ВСУ нужно как минимум трехкратное превосходство. Поэтому если они укрепляют один участок, то другой они ослабляют, рассказал эксперт.Если ВСУ решат наступать под Артемовском или в районе Сватово-Кременной, то им будет очень непросто. Там лесистая местность, и десантники ВС РФ прочно зацепились, добавил он.Против ВСУ Россия применяет разную тактику в зависимости от происходящего на фронте. Ведь российские войска тоже постоянно. И сейчас ВС РФ действуют правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040717013_0:0:448:335_1920x0_80_0_0_f0a4a80cf056e795b626d07e04f1afb9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, белгородская область, обстрелы, наступление, граница
Новости, Брянская область, Белгородская область, обстрелы, наступление, граница
"Одним селом дело не ограничится". Военный эксперт рассказал, чем ответят ВС РФ на удар ВСУ по Брянщине
Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив город Шебекино в Белгородской области. И на Брянском направлении ВСУ тоже вели массированные обстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
В Брянской области вся линия вдоль границы теперь хорошо укреплена. Чтобы там наступать, ВСУ нужно как минимум трехкратное превосходство. Поэтому если они укрепляют один участок, то другой они ослабляют, рассказал эксперт.
Если ВСУ решат наступать под Артемовском или в районе Сватово-Кременной, то им будет очень непросто. Там лесистая местность, и десантники ВС РФ прочно зацепились, добавил он.
"Я думаю, что одним селом, которое мы отбили, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что они натворили на белгородской земле, будет наша ответка", - подчеркнул Дандыкин.
Против ВСУ Россия применяет разную тактику в зависимости от происходящего на фронте. Ведь российские войска тоже постоянно. И сейчас ВС РФ действуют правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь