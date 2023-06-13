Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Те, кто хочет жить на Украине, чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин
С самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.
Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о "зерновой сделке", транзите нефти и газа по подконтрольной Киеву территории, речи политиков не вызывают ничего кроме когнитивного диссонанса.
Самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому, за что и через кого платит деньги. Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи: “Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО” на сайте Украина.ру
Вчера, 09:29"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВОБольшая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя