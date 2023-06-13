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Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране

Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране - 13.06.2023 Украина.ру

Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране

Те, кто хочет жить на Украине, чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня

2023-06-13T21:51

2023-06-13T21:51

2023-06-13T21:51

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"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал ПутинС самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о "зерновой сделке", транзите нефти и газа по подконтрольной Киеву территории, речи политиков не вызывают ничего кроме когнитивного диссонанса.Самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому, за что и через кого платит деньги. Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи: “Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО” на сайте Украина.ру

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