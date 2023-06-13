Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране - 13.06.2023 Украина.ру
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Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране - 13.06.2023 Украина.ру
Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
Те, кто хочет жить на Украине, чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
2023-06-13T21:51
2023-06-13T21:51
новости
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украина
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"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал ПутинС самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о "зерновой сделке", транзите нефти и газа по подконтрольной Киеву территории, речи политиков не вызывают ничего кроме когнитивного диссонанса.Самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому, за что и через кого платит деньги. Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи: “Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230612/1047128751.html
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новости, сво, украина, россия
Новости, СВО, Украина, Россия

Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране

21:51 13.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Те, кто хочет жить на Украине, чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня
"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин
С самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.
Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о "зерновой сделке", транзите нефти и газа по подконтрольной Киеву территории, речи политиков не вызывают ничего кроме когнитивного диссонанса.
Самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому, за что и через кого платит деньги. Подробнее об этом можно прочитать в материале статьи: “Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО” на сайте Украина.ру
Вчера, 09:29
"Большая часть населения": Херш ответил, как в мире относятся к СВОБольшая часть населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине, в то время как США теряют доверие к себе. Такое заявление 11 июня сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя
 
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22:08Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России втрое мощнее, чем применили в Хиросиме и Нагасаки
21:51Президент России обратился к жителям Украины, которые хотят жить в независимой стране
21:23В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере
21:01В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
20:42Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи
20:28Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
20:05Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном
19:44СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
19:40Потеря последнего украинского преимущества
19:16Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
18:57Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
18:57"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
18:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
17:47Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
17:46В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский
17:42"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
17:34Кирилл Коктыш: США уже около 50 лет повышают риск ядерной войны
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