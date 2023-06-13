https://ukraina.ru/20230613/1047144527.html

Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО

Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО - 13.06.2023 Украина.ру

Никакой политики, только бизнес. Сколько заработала Россия на торговле с Украиной после начала СВО

С самого начала СВО не утихают споры вокруг допустимости украино-российских и российско-европейских экономических контактов. Власти, называя киевский режим террористическим (и не без оснований), ЕС — спонсором терроризма, а саму Украину осиным гнездом, переводят конфликт в плоскость ценностей и идеологии.

2023-06-13T04:58

2023-06-13T04:58

2023-06-13T04:58

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Немудрено, что на фоне ежедневных новостей о "зерновой сделке", транзите нефти и газа по подконтрольной Киеву территории, речи политиков не вызывают ничего кроме когнитивного диссонанса.Самое время разобраться, чем, как, в каких объёмах торгуют Москва и Киев, кто кому, за что и через кого платит деньги.Природа конфликтаПрежде чем перейти к предметному исследованию темы, стоит сделать несколько важных пояснений.У Москвы и Киева совершенно разные подходы как в ведению боевых действий, так и к экономической политике.Россия для победы восстанавливает свой суверенитет, тогда как Украина напротив от него полностью избавилась. Для России ведение СВО — дело национальное, а рассчитывать приходится исключительно на собственные силы. Для Киева война с Россией уже давно является делом международным: Украина нежизнеспособна без военной, финансовой и управленческой помощи со стороны своих кураторов, что ими периодически подчёркивается.Этот фактор — суверенизации и десуверенизации — предопределяет разное отношение к остаткам экономических связей.Киев намеренно разрывает экономические связи, пытаясь нанести России максимальный экономический ущерб. Многие из сохранившихся связей не представляют ценности для постмайданной власти в силу её неспособности осознать значимость отдельных отраслей экономики, а разрывом кооперационных связей Киев пытается ослабить Россию, что — в совокупности и действиями стран G7 и ЕС, солидаризовавшимися с Украиной — по их мнению должно приблизить победу над Россией. Кроме того, разрыв связей с Россией позволяет активно и безопасно пиариться украинским чиновникам, а заодно и обогащаться, конфисковывая на украинской территории собственность России и её граждан.Москва, напротив, до последнего пытается сохранить экономические связи с Украиной. Для России сохраняющиеся связи представляют ценность так как позволяют зарабатывать деньги, благодаря которым удаётся финансировать боевые действия и проводить суверенную политику. Разрыв связей вынуждает перестраивать логистические и производственные цепочки, тратя драгоценное время и ограниченные финансовые ресурсы на минимизацию ущерба. Кроме того, у России нет такого количества союзников, которые могли бы компенсировать ей потерянные в результате действий Украины доходы.Также стоит учесть фактор того, что СВО перешла в стадию борьбы на истощение, в которой победит тот, у кого больше запас прочности, в том числе финансовой.ТорговляНесмотря на войну, Украина и Россия торговали в 2022 году. Данных от Федеральной таможенной службы по российско-украинской торговле нет — ФТС их засекретила после начала СВО и публикует весьма избирательно, — однако данные есть от Государственной таможенной службы Украины.Объём взаимной торговли Украины и России по итогам 2022 года составил 6,031 млрд долларов. Экспорт России на Украину — 5,5 млрд долларов, а импорт составил 475 млн долларов. Положительное сальдо для России составило 5,079 млрд долларов. Для сравнения: по итогам 2021 года Украина и Россия наторговали на 12,28 млрд долларов (+22,8% к аналогичному периоду прошлого года), из которых экспорт России составил 8,129 млрд долларов (+28,8% к аппг), а импорт из Украины — 4,151 млрд долларов (+12% к аппг). Таким образом, товарооборот просел в 2 раза, экспорт из России на Украину в 1,4 раза, а импорт из Украины в 9 раз.Это данные со стороны Украины, то есть там нет ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, лишь те регионы, которые киевская власть физически контролирует.Из 5,5 млрд долларов российского экспорта на Украину по итогам 2022 года 4 млрд долларов пришлись на природный газ. Вот только кто именно купил этот газ — Киев газ напрямую у России не покупает — не ясно.Из серьезно энергетического экспорта из России на Украину в 2022-м отправлены топливные элементы для ядерных реакторов, оборудование и устройства для разделения изотопов на 34,1 млн долларов, а также гидравлические трубы и турбины на 22 тысячи долларов. В том же направлении ушли вагоны стоимостью под 4 млн долларов, техника для обслуживания железных дорог (86 тысяч долларов) и запчасти для локомотивов и головных вагонов трамваев (1,76 млн долларов). А запчастей для самолетов отправили на 1,3 млн долларов.Из Украины Россия импортировала гидротурбины, насосы, плоский прокат, никель и всякую химию: местные металлурги и станкостроители по итогам года заработали по 60,8 и 52,8 млн долларов соответственно. Из необычного у российского потребителя популярностью пользовался ручной инструмент, ящики для хранения – год СВО принес индустрии 3,9 млн долларов. Кроме того, из Украины в Россию, в частности, шел картон, рулоны бумаги для газет, пачки офисной, детская литература и альбомы для рисования (139 тыс. долларов), газеты, журналы и прочая периодика (733 тысячи долларов). Кстати, мы им такое тоже отправляли, но каплю в море - на 16 тысяч.Опять же, стоит акцентировать внимание на падении в 2 раза товарооборота, экспорта из России в 1,4 раза и импорта с Украины в 9,12 раз. Но сам факт того, что двум воюющим странам удалось наторговать на 6 млрд долларов удивляет и наталкивает на размышления.Очевидно, что за 2 месяца до СВО наторговать на половину предвоенного товарооборота невозможно, следовательно, торговля продолжалась и после начала СВО. При этом стоит отметить, что, в сущности, ничем таким крамольным стороны не торговали: Россия не поставляла киевскому режиму запчасти к боевой и гражданской технике (авиазапчасти на 1,3 млн долларов вполне могли отгрузить до начала СВО), нефти и нефтепродуктов поставили на мизерные 593 тыс. долларов против 3 млрд долларов в 2021 году. Аналогичная история и с украинским экспортом: он крайне незамысловат (оксид алюминия, чёрные и цветные металлы), его промышленная доля составляет всего 74 тыс. долларов, а общий объём всего 475 млн долларов.В целом, СВО реализовала мечту из середины "десятых" многих политизированных украинцев по снижению экономической зависимости Украины от России, но не ценой диверсификации экспорта, а ценой практически полной потери рынка СНГ.Транзит газаОтдельное направление, по которому у России и Украины продолжается экономическое взаимодействие, — транзит нефти и газа. В целом, многие события в 2022/23 годах вращались именно вокруг сохранения транзита углеводородов, а также безуспешных попыток его перезапустить, как в случае с аммиаком.Ежедневно — за редкими исключениями — Россия прокачивает по территории Украины порядка 40 млн м3 газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". До июня 2022 года порядка 32 млн м3 газа в сутки прокачивалась ещё через одну ГИС "Сохрановка", но после освобождения территории ЛНР, Киев отказался принимать газ с этой станции, а Москва — по техническим причинам — не смогла перенести выпавшие объёмы на "Суджу". Проще говоря, тогда транзит газа по территории Украины сократился примерно на треть.Однако транзитное соглашение будет действовать вплоть до декабря 2024 года. Киев по данному контракту планировал получить 7,2 млрд долларов или 32,25 доллара за 1 тыс. м3 газа, прокачанные по 100 км украинской ГТС.Так как в транзитном соглашении закреплена формула "качай или плати", то России приходится оплачивать не фактически поставленные объёмы газа, а контрактные 109,5 млн м3 сутки (против фактических 40 с небольшим млн м3). Таким образом, ежемесячно Украина получает от России в качестве платы за транзит свыше 100 млн долларов, а за 2022 год получила минимум 1,27 млрд долларов.Поставки трубопроводного газа из России в ЕС в 2022 году выросли до 56 млрд долларов, что на 17% больше, чем в 2021 г. В частности, экспорт транзитом через Украину превысил 19,2 млрд долларов (+41%). Физический объём поставок в ЕС в 2022 г. упал в 2,6 раза: со 157 до 61 млрд м3, в т.ч. через Украину — с 42 до 21 млрд м3. Но зато в 3 раза выросли средние экспортные цены на газ (с 339 до 973 долларов за 1000 м3). К слову, федеральный бюджет в прошлом году был во многом спасён "Газпромом", который стал крупнейшим налогоплательщиком в России заплатив только за 11 месяцев 1,45 трлн рублей против 0,578 трлн рублей годом ранее. Так что сохранение транзита газа приносит весьма немалую прибыль.Транзит нефтиНесмотря на нефтяное эмбарго, страны ЕС продолжают закупки российской нефти — из-под ограничений выведены страны, получающие нефть по "южной" ветке нефтепровода "Дружба" — Венгрия, Чехия и Словакия. Они по итогам 2022 года закупили 4,9 млн тонн (+45%), 4,2 млн тонн (+25%) и 5,2 млн тонн (+0,3%) нефти соответственно.В 2022 году Киев повысил тариф на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на треть (1 апреля 2022 года), следом ещё на 18,3% (1 января 2023 года), и на 25% (с 1 июня 2023 года). Четвёртое — запланированное, но пока не принятое повышение — на 23,5% (с 1 августа). По итогу стоимость транспортировки нефти вырастет с изначальных 8,5 долларов за тонну до 17 долларов за тонну, а если повысят и в августе, то до 23,5 долларов за тонну.Если предположить, что в 2023 году Чехия, Венгрия и Словакия купят у России всё те же 14,3 млн тонн нефти на троих, то при средней цене в 55,97 долларов за тонну, это им обойдётся в 800 млн долларов. Из них — при максимальном тарифе на прокачку — 54,9 млн долларов придётся отдать Украине, а 745 млн долларов достанутся России.Зерно и "зерновая сделка""Зерновая сделка" не вписывается ни в двустороннюю торговлю, ни в транзит, однако является случаем, когда ЕС и США при поддержке нейтральных и дружественных по отношению к России стран, вынудили Москву позволить Киеву зарабатывать на экспорте."Зерновая сделка" заработала с 22 июля 2022 года — то есть спустя 1,5 месяца после начала сельскохозяйственного года (с 1 июня по 1 июня). К 8 июня 2023 года Государственная таможенная служба Украины отчиталась о том, что экспорт украинского зерна в 2022/23 маркетинговому году (совпадает с с/х годом) составил 45,9 млн тонн, что на 1,5 млн тонн меньше, чем в предыдущем маркетинговом году.К 10 июня 2023 года Украина в рамках "зерновой сделки" экспортировала почти 31,5 млн тонн продовольствия, из которых на масличные пришлось 11% от общего объёма. Оставшиеся 89% — зерновые.Доля экспорта аграрного сектора Украины за 2022 год составила 53% на общую сумму в 23,6 млрд долларов. На зерновые и масличные пришлось 88% экспорта продукции АПК в стоимостном выражении.Если уравнять маркетинговый и календарный год (пусть это и неверно с точки зрения методологии), то "зерновая сделка" позволила Украине вывезти 68,5% продукции сельского хозяйства в натуральном измерении, что примерно соответствует 16,17 млрд долларов. Фактически, это деньги, которые Россия позволила заработать киевской власти, надеясь на то, что ООН и Турция смогут убедить ЕС и США снять наложенные на российских экспорт ограничения.ВыводыЕсли отбросить эмоции, то прагматичный — пусть и для многих аморальный — подход Москвы к торговле и экономическому взаимодействию с Киевом после начала СВО принёс немало денег.Во-первых, в 2022 году Россия прокачала по украинской ГТС газа на 19,2 млрд долларов, заплатив за транзит чуть больше 1,2 млрд долларов. Понятно, что в этом году таких денег транзит не принесёт, но убыточным он точно не будет.Во-вторых, поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в годовом измерении приносят свыше 745 млн долларов при затратах на её транзит (по самым высоким и пока не вступившим в силу тарифам) 55 млн долларов.В-третьих, каким-то неизвестным образом, Россия умудрилась (судя по украинской статистике) продать Украине в прошлом году товаров на 5,5 млрд долларов, из которых 4 млрд долларов пришлись на газ. Украина же — в отличие от России — торговлю прекратила в конце февраля, продав России товаров на 455 млн долларов, а Белоруссии на 186 млн долларов.Собственно, аморальный прагматизм принёс России 24,2 млрд долларов (транзит газа, нефти и экспорт). Украина соответственно получила 1,7 млрд долларов, что сопоставимо со средним траншем от Всемирного банка, который в мая 2022 года выплачивает зарплаты некоторым категориям украинских бюджетников.При этом — поддавшись на уговоры в рамках "зерновой сделки" — Россия позволила Киеву заработать на экспорте зерна порядка 16 млрд долларов и не смогла добиться запуска транзита аммиака, стоившего до ешл потери порядка 2 млрд долларов.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, россия, украина, иван лизан, экономика