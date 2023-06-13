В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере
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Сотрудничество Москвы и Минска в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июня
"Международную общественность продолжает тревожить пагубная практика Вашингтона, размещающего свое ядерное оружие вне национальной территории, причем в странах, являющихся не ядерными по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия. На этом фоне Вашингтон всеми силами старается замаскировать свое безответственное поведение и, перекладывая с больной головы на здоровую, выдвигает лицемерные безосновательные обвинения в адрес России и Белоруссии в связи с развитием их взаимодействия в военной ядерной сфере", - заявила Захарова.
Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.
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Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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