https://ukraina.ru/20230613/1047189748.html

В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере

В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере - 13.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере

Сотрудничество Москвы и Минска в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июня

2023-06-13T21:23

2023-06-13T21:23

2023-06-13T21:23

нато

союзное государство

рф

белоруссия

россия

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Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.Ранее президенты России и Белоруссии провели двухдневные переговоры в Москве.Главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории БелоруссииРанее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

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нато, союзное государство, рф, белоруссия, россия