В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС - 13.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС - 13.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
Информация о планах расширения географии хранения американских ядерных авиабомб в Европе не может не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ 13 июня
2023-06-13T21:01
2023-06-13T21:01
новости
мид рф
бомбы
мария захарова
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Ранее главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.Некоторое время назад глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230606/1046966497.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мид рф, бомбы, мария захарова
Новости, МИД РФ, бомбы, Мария Захарова

В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС

21:01 13.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Информация о планах расширения географии хранения американских ядерных авиабомб в Европе не может не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ 13 июня
"Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", - заявила Захарова.
Ранее главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
Некоторое время назад глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
6 июня, 17:35
"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища Доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что оголение дна Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 6 июня
 
НовостиМИД РФбомбыМария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
21:23В МИД РФ ответили на обвинения о взаимодействии России и Белоруссии в ядерной сфере
21:01В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
20:42Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи
20:28Путин сообщил о планах поставки зерна бедным странам безвозмездно
20:05Путин: Россия оставляет за собой право применить в ответ снаряды с обедненным ураном
19:44СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
19:40Потеря последнего украинского преимущества
19:16Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
18:57Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
18:57"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
18:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
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