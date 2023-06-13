https://ukraina.ru/20230613/1047189625.html

В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС

В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС - 13.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС

Информация о планах расширения географии хранения американских ядерных авиабомб в Европе не может не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ 13 июня

2023-06-13T21:01

2023-06-13T21:01

2023-06-13T21:01

новости

мид рф

бомбы

мария захарова

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Ранее главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.Некоторое время назад глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230606/1046966497.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мид рф, бомбы, мария захарова