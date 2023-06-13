В МИД РФ обеспокоены призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС
Информация о планах расширения географии хранения американских ядерных авиабомб в Европе не может не вызывать озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ 13 июня
"Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии", - заявила Захарова.
Ранее главы оборонных ведомств Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая подписали в Минске документы, по которым определён порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии.
Некоторое время назад глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против Москвы и Минска.
В интервью изданию Украина.ру военный политолог Александр Перенджиев рассказал, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии - это определенный тактический ход и серьезное предупреждение всему Западу.
России в ходе глобального противостояния надо действовать решительно, но при этом продуманно и осторожно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
6 июня, 17:35"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища Доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что оголение дна Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 6 июня