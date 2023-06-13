СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках" - 13.06.2023 Украина.ру
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СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках" - 13.06.2023 Украина.ру
СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США призывало не совершать подрыв газопровода "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах Киева, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 13 июня
2023-06-13T19:44
2023-06-13T19:44
новости
северный поток
северный поток-2
сша
цру
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Сообщается, что служба военной разведки Нидерландов довела до ЦРУ информацию о планах Киева провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Украине.Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках".8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.руВзрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.
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Новости
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Украина.ру
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новости, северный поток, северный поток-2, сша, цру
Новости, Северный поток, Северный поток-2, США, ЦРУ

СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"

19:44 13.06.2023
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США призывало не совершать подрыв газопровода "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах Киева, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 13 июня
Сообщается, что служба военной разведки Нидерландов довела до ЦРУ информацию о планах Киева провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине.
США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Украине.
"По данным источников, вероятнее всего, министр обороны (Кайса) Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр (Марк) Рютте и министр иностранных дел (Вопке) Хукстра были проинформированы Службой военной разведки о ее выводах и информировании американцев. Узкий круг в политической верхушке Гааги уже год знает о серьезных подозрениях в отношении Украины", - сообщает телеканал.
Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках".
8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.
По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.
Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.
Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.
Утечка газа Северный поток 2
10 июня, 12:02
В ЦРУ заявили о предполагаемой роли Киева в терактах на “Северных потоках”Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило Бельгии "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах "Северный поток", сообщил государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники 10 июня
 
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Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
19:40Потеря последнего украинского преимущества
19:16Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
18:57Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
18:57"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
18:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
17:47Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
17:46В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский
17:42"Проблема будет решена": Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине
17:34Кирилл Коктыш: США уже около 50 лет повышают риск ядерной войны
17:28Путин высказался о необходимости введения военного положения
17:23"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
17:21Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня
17:19Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины
17:17Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в возвращённых регионах России
17:16Президент Франции просит разрешения посетить саммит БРИКС - СМИ
17:13Путин раскрыл потери российской армии в танках
16:45"Жабьи прыжки" от ВСУ, ядерное оружие США в Европе. О чём говорили эксперты 13 июня
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