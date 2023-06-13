https://ukraina.ru/20230613/1047188625.html

СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"

СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках" - 13.06.2023 Украина.ру

СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США призывало не совершать подрыв газопровода "Северный поток" в июне прошлого года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах Киева, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 13 июня

2023-06-13T19:44

2023-06-13T19:44

2023-06-13T19:44

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Сообщается, что служба военной разведки Нидерландов довела до ЦРУ информацию о планах Киева провести диверсию на "Северном потоке", узнав об этих планах от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение Украине.Отмечается, что переданная голландской разведкой информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября, когда произошла диверсия на "Северных потоках".8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.руВзрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.

https://ukraina.ru/20230610/1047095579.html

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новости, северный поток, северный поток-2, сша, цру