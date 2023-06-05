На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное - 05.06.2023 Украина.ру
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На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное - 05.06.2023 Украина.ру
На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
Во время независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" был обнаружен ботинок, похожий на обувь для дайвинга ВМС США и Украины, рассказал интернет-портал Grayzone 5 июня
2023-06-05T20:38
2023-06-05T20:39
новости
северный поток
взрыв
сша
сеймур херш
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24 мая 2023 года журналист отправился к месту диверсии и в течение нескольких минут просматривал в прямом эфире видео, снятое подводным дроном, на котором были видны повреждения трубопровода.Репортер сообщил о своей находке, недалеко от места взрыва следователям, но, как он утверждает, ботинок так и не забрали.8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.руВзрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.Дания, Германия и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ущерб от ЧП на газопроводах и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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новости, северный поток, взрыв, сша, сеймур херш
Новости, Северный поток, взрыв, США, Сеймур Херш

На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное

20:38 05.06.2023 (обновлено: 20:39 05.06.2023)
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Во время независимой экспедиции у места взрывов "Северных потоков" был обнаружен ботинок, похожий на обувь для дайвинга ВМС США и Украины, рассказал интернет-портал Grayzone 5 июня
"Неожиданно на экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", - говорится в сообщении на сайте портала.
24 мая 2023 года журналист отправился к месту диверсии и в течение нескольких минут просматривал в прямом эфире видео, снятое подводным дроном, на котором были видны повреждения трубопровода.
Репортер сообщил о своей находке, недалеко от места взрыва следователям, но, как он утверждает, ботинок так и не забрали.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.
Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.
Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.
По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.
Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.
Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.
Дания, Германия и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ущерб от ЧП на газопроводах и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Утечка газа Северный поток 2
26 мая, 18:04
В ЧП на "Северных потоках" снова хотят найти украинский следОбнаруженные в ходе расследования теракта на газопроводах "Северный поток" метаданные бронирования яхты "Андромеда" ведут на Украину, сообщило издание Spiegel со ссылкой на данные рабочей группы генпрокурора ФРГ Петера Франка
 
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