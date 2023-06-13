Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

"У них просто нет (обычных боеприпасов – ред.), а с обедненным ураном есть, и на складах есть. С обедненным ураном (боеприпасов), видимо, на складах есть. Самое простое (поставить – ред.), потому что расширить производство - это себе дороже", - сказал Путин .