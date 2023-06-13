Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном - 13.06.2023 Украина.ру
Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Страны Запада планируют поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными журналистами 13 июня
2023-06-13T19:16
2023-06-13T19:16
новости
снаряды
владимир путин
обедненный уран
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Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
https://ukraina.ru/20230426/1045679888.html
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новости, снаряды, владимир путин, обедненный уран
Новости, снаряды, Владимир Путин, обедненный уран

Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

19:16 13.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Страны Запада планируют поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными журналистами 13 июня
"У них просто нет (обычных боеприпасов – ред.), а с обедненным ураном есть, и на складах есть. С обедненным ураном (боеприпасов), видимо, на складах есть. Самое простое (поставить – ред.), потому что расширить производство - это себе дороже", - сказал Путин .
Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.
Виктор Ющенко представляет резолюцию Палаты представителей Конгресса США - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 09:34
Обеднённый уран прибыл, резолюция Ющенко, одесский военком. Главное на Украине на утро 26 апреляВ Великобритании заявили о прибытии на Украину снарядов с обеднённым ураном. Одесского военкома уличили в коррупции. В США представили резолюцию по Украине с участием Виктора Ющенко
 
НовостиснарядыВладимир Путинобедненный уран
 
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Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили, что американская спецслужба знала о планах Киева по диверсии на "Северных потоках"
19:40Потеря последнего украинского преимущества
19:16Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
18:57Путин сообщил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО
18:57"Нужно ли нам идти на Киев?", потери ВСУ, угроза холеры. Итоги 13 июня
18:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
17:47Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
17:46В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский
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17:28Путин высказался о необходимости введения военного положения
17:23"Лучше бы они наступали": Путин высказался о подрыве Каховской ГЭС
17:21Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня
17:19Никаких успехов: Путин откровенно высказался о результатах контрнаступления Украины
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