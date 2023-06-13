Путин объяснил желание Запада поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Страны Запада планируют поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, поскольку на складах ничего не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными журналистами 13 июня
"У них просто нет (обычных боеприпасов – ред.), а с обедненным ураном есть, и на складах есть. С обедненным ураном (боеприпасов), видимо, на складах есть. Самое простое (поставить – ред.), потому что расширить производство - это себе дороже", - сказал Путин .
Ранее в газете The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщалось, что Белый дом собирается одобрить предоставление Киеву танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что возможная поставка американских танковых снарядов с обедненным ураном превратит Украину в радиоактивную пустыню.