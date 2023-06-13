https://ukraina.ru/20230613/1047151966.html

По рецепту Расмуссена. Как может выглядеть вступление Польши в войну против России

По рецепту Расмуссена. Как может выглядеть вступление Польши в войну против России - 13.06.2023 Украина.ру

По рецепту Расмуссена. Как может выглядеть вступление Польши в войну против России

Бывший генсек НАТО и нынешний советник президента Украины Владимира Зеленского Андерс Фог Расмуссен заявил, что если на саммите Североатлантического альянса, который пройдёт в Вильнюсе 12-13 июля, Киеву не будут предоставлены некие "реальные гарантии безопасности", отдельные страны НАТО могут помочь Украине "в индивидуальном порядке".

2023-06-13T05:44

2023-06-13T05:44

2023-06-13T05:44

эксклюзив

польша

спецоперация

литва

латвия

эстония

украина

россия

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По словам Расмуссена, речь в первую очередь идёт о Польше. Экс-генсек НАТО призвал "не недооценивать польских чувств", добавив, что поляки неоднократно предостерегали Западную Европу от недооценки "истинно русского менталитета". Расмуссен также предположил, что к Польше могут присоединиться и страны Прибалтики.Политические причины подобного заявления понятны– Расмуссен лоббирует интересы Зеленского, в число которых входит вступление Украины в НАТО. Фактически речь идёт о попытке шантажа, суть которого сводится к тому, что если альянс не возьмёт на себя конкретные обязательства по включению Украины в свой состав, то текущий военный конфликт может пойти по абсолютно непредсказуемому пути. При этом ранее высшие представители НАТО заявляли, что до окончания противостояния Киев не может рассчитывать на то, что он станет частью альянса.Тем не менее, одной из основных черт происходящего в зоне СВО является значительная степень непредсказуемости. То, что кажется совершенно нелогичным, часто превращается в рабочий сценарий. Реализация схемы, описанной Расмуссеном, крайне маловероятна. Но что будет, если Польша и Прибалтика действительно решат помочь Украине "в индивидуальном порядке"?Прежде всего, необходимо понимать, что, когда Расмуссен говорит о Прибалтике и Польше, то по факту имеется в виду прежде всего именно Польша. Прибалтийские государства постепенно милитаризируются, увеличивая военный бюджет и проводя различные мероприятия, в качестве примера которых можно упомянуть попытки ввести всеобщую воинскую повинность. Однако боевой потенциал вооружённых сил Литвы, Латвии и Эстонии по-прежнему крайне мал. Основную ставку они закономерно делают не на его развитие, а на увеличение присутствия на своей территории сил союзников по НАТО.Буквально с самого момента своего вступления в Североатлантический альянс Вильнюс, Таллин и Рига начали просить США и западноевропейские страны разместить в Прибалтике свои контингенты с последующим их увеличением. То, что став членами НАТО, прибалтийские государства автоматически подпали под действие пятой статьи его устава, так и не успокоило их до конца – в Прибалтике до сих пор сильны страхи, связанные с тем, что в случае "нападения России" США и Западная Европа могут бросить местные страны на произвол судьбы. Поэтому власти прибалтийских государств настаивают на усилении военного присутствия ведущих армий НАТО, считая именно это гарантией своей безопасности.К примеру, в Литве с 2019 года дислоцируется американское подразделение батальонной численности, которое к началу 2022 года было увеличено. Помимо этого, представители официального Вильнюса сообщили, что они достигли договорённости с Германией о размещении на литовской территории бригады бундесвера, для которой сейчас готовится соответствующая инфраструктура. В Латвии и Эстонии присутствуют интернациональные батальоны, в которых ведущую роль играют военные из Канады, США и Британии. И местные власти в своей извечной борьбе с "российской агрессией" в основном уповают именно на них, а не на собственные вооружённые силы.В целом Литва, Латвия и Эстония теоретически могут направить на помощь ВСУ какое-то интернациональное соединение, потолок возможностей которого будет выражаться в выполнении вспомогательных задач. Никакого серьёзного влияния на обстановку в зоне боевых действий оно не окажет, обозначая скорее формальное стремление "союзников" помочь Украине.Иное дело Польша. Известно, что Варшава не только предпринимает реальные усилия по наращиванию собственного боевого потенциала, но и ставит перед собой цель создать сильнейшую армию в Европе. Номинально польские вооружённые силы располагают четырьмя сухопутными дивизиями и несколькими отдельными бригадами, вооружёнными как собственной тяжёлой техникой (в основном представляющей собой переделанные советские разработки типа танка Twardy (местная версия одной из модификаций Т-72) или РСЗО Langusta (местная версия "Града"), так и американскими и западноевропейскими боевыми машинами (танки Abrams, Leopard 2, и т.д.) У польских ВВС также имеется достаточно внушительный авиапарк, включающий в себя более 30 F-16.Иными словами, полномасштабное вовлечение Польши в ситуацию в зоне СВО теоретически способно существенно повлиять на ход боевых действий. Особенно это касается использования авиации, которую Запад Киеву пока не предоставил. И так как польские ВС будут проводить свои операции на территории, которую Запад признаёт украинской, действие 5 статьи устава НАТО на них распространяться не будет. Соответственно, уровень риска перерастания конфликта в глобальное ядерное противостояние в такой ситуации может показаться западным стратегам относительно приемлемым.Стоит, однако, отметить, что в ходе нынешнего наступления ВСУ их потенциал, по мнению военных экспертов, несмотря на значительные потери, до сих пор не задействован до конца. Украинские формирования на данный момент располагают внушительными резервами, их способность к наступательным действиям отнюдь не исчерпана. То есть насущной необходимости присутствия подразделений ВС Польши на линии боевого соприкосновения на сегодняшний день нет. Исключение - аспект, связанный с использованием авиации, что является самым слабым местом ВСУ. Польские ВВС будут решать задачу лишить российские ВКС господства в воздухе. Насколько им это удастся – вопрос дискуссионный, но то, что они станут для российского командования очень серьёзной проблемой, сомнению не подлежит.Что же касается сухопутных подразделений, то они могут начать действовать на принципиально новом направлении – на белорусском. Бывший командующий сухопутными силами вооружённых сил Польши Вальдемар Скшипчак уже заявлял, что польская армия должна быть готова к войсковой операции с целью поддержать начавшееся в Белоруссии "восстание" (и он же в ответ на слова Расмуссена сообщил, что Польша не сможет ввести войска на Украину без мандата НАТО). При нападении на Белоруссию Россия фактически гарантированно будет вынуждена отправить ей на помощь часть своих резервов, что способно сыграть на руку уже ВСУ, на данный момент активно ищущих бреши в оборонительных порядках ВС РФ.Да, на сегодняшний день подобный сценарий остаётся маловероятным. Западные стратеги сейчас твёрдо настроены воевать с Россией прежде всего руками ВСУ, да и поляки, несмотря на слова Расмуссена об их "чувствах", отнюдь не готовы массово гибнуть под русскими бомбами и снарядами, отдавая эту возможность украинцам. Однако дальнейшая интернационализация конфликта, в который постепенно будут втягиваться всё новые и новые страны, не исключена. И если этот сценарий заработает, Польша среди этих стран станет одной из первых. Хочется надеяться, что российское командование уже выработало необходимый алгоритм действий для такой ситуации.

https://ukraina.ru/20230611/1047102939.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, польша, спецоперация, литва, латвия, эстония, украина, россия