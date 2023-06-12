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Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит
Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит - 12.06.2023 Украина.ру
Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит
Мирных переговоров по Украине не стоит ожидать как минимум до выборов президента США осенью 2024 года. Такое заявление 12 июня в эфире испанского радио Onda Cero сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, добавив, что конфликт принял бы иной оборот, если бы у власти в США был не Байден, а Трамп
2023-06-12T16:57
2023-06-12T16:57
2023-06-12T17:00
новости
жозеп боррель
украина
переговоры
россия
срок
дональд трамп
джо байден
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Он добавил, что если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, то украинская история сложилась бы совсем по-другому.Боррель считает, что Россия остановит выполнение боевых задач до полного их выполнения. В то же время, глава европейской дипломатии заявил, что Москва "совершила гигантскую ошибку", недооценив силы Киева и его поддержку Западом."Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель несколько дней назад.Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если в 2024 году к власти в США снова придет Трамп, он скажет: "Мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе". А экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не так давно сказала, что победа Трампа на выборах будет означать "конец Украины".Трамп объявил о своем намерении вновь стать президентом США еще осенью прошлого года и с тех пор неоднократно утверждал, что решит украинский вопрос в течение суток.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.Кремль много раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако киевский режим практически ежедневно менял свое решение, пока Владимир Зеленский своим же указом сам себе не запретил переговоры с Путиным.После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты на поле боя вне зависимости от желания украинской стороны вести диалог.
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новости, жозеп боррель, украина, переговоры, россия, срок, дональд трамп, джо байден
Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит
16:57 12.06.2023 (обновлено: 17:00 12.06.2023)
Мирных переговоров по Украине не стоит ожидать как минимум до выборов президента США осенью 2024 года. Такое заявление 12 июня в эфире испанского радио Onda Cero сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, добавив, что конфликт принял бы иной оборот, если бы у власти в США был не Байден, а Трамп
"Думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", — сказал Боррель.
Он добавил, что если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, то украинская история сложилась бы совсем по-другому.
Боррель считает, что Россия остановит выполнение боевых задач до полного их выполнения. В то же время, глава европейской дипломатии заявил, что Москва "совершила гигантскую ошибку", недооценив силы Киева и его поддержку Западом.
"Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель несколько дней назад.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если в 2024 году к власти в США снова придет Трамп, он скажет: "Мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе". А экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не так давно сказала, что победа Трампа на выборах будет означать "конец Украины".
Трамп объявил о своем намерении вновь стать президентом США еще осенью прошлого года и с тех пор неоднократно утверждал, что решит украинский вопрос в течение суток.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
Кремль много раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако киевский режим практически ежедневно менял свое решение, пока Владимир Зеленский своим же указом сам себе не запретил переговоры с Путиным.
После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты на поле боя вне зависимости от желания украинской стороны вести диалог.