https://ukraina.ru/20230612/1047138934.html

Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит

Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит - 12.06.2023 Украина.ру

Не Байден: Боррель назвал срок решения украинского конфликта и человека, который с ним покончит

Мирных переговоров по Украине не стоит ожидать как минимум до выборов президента США осенью 2024 года. Такое заявление 12 июня в эфире испанского радио Onda Cero сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, добавив, что конфликт принял бы иной оборот, если бы у власти в США был не Байден, а Трамп

2023-06-12T16:57

2023-06-12T16:57

2023-06-12T17:00

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жозеп боррель

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переговоры

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срок

дональд трамп

джо байден

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Он добавил, что если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, то украинская история сложилась бы совсем по-другому.Боррель считает, что Россия остановит выполнение боевых задач до полного их выполнения. В то же время, глава европейской дипломатии заявил, что Москва "совершила гигантскую ошибку", недооценив силы Киева и его поддержку Западом."Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины", — сказал Боррель несколько дней назад.Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если в 2024 году к власти в США снова придет Трамп, он скажет: "Мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе". А экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не так давно сказала, что победа Трампа на выборах будет означать "конец Украины".Трамп объявил о своем намерении вновь стать президентом США еще осенью прошлого года и с тех пор неоднократно утверждал, что решит украинский вопрос в течение суток.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.Кремль много раз подчеркивал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако киевский режим практически ежедневно менял свое решение, пока Владимир Зеленский своим же указом сам себе не запретил переговоры с Путиным.После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что цели специальной военной операции будут достигнуты на поле боя вне зависимости от желания украинской стороны вести диалог.

https://ukraina.ru/20230603/1046865513.html

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новости, жозеп боррель, украина, переговоры, россия, срок, дональд трамп, джо байден