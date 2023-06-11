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Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине

Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине - 11.06.2023 Украина.ру

Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине

Американский миллиардер Илон Маск 10 июня прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине

2023-06-11T09:24

2023-06-11T09:24

2023-06-11T09:30

помощь

сша

украина

илон маск

новости

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Он поделился мнением в комментарии в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.В минувшую пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощь, сша, украина, илон маск, новости