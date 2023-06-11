Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине - 11.06.2023 Украина.ру
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Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине
Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине - 11.06.2023 Украина.ру
Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине
Американский миллиардер Илон Маск 10 июня прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине
2023-06-11T09:24
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помощь
сша
украина
илон маск
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Он поделился мнением в комментарии в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.В минувшую пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
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помощь, сша, украина, илон маск, новости
помощь, США, Украина, Илон Маск, Новости

Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине

09:24 11.06.2023 (обновлено: 09:30 11.06.2023)
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Американский миллиардер Илон Маск 10 июня прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине
Он поделился мнением в комментарии в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.

"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", - написал Маск.

В минувшую пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
3 июня, 11:08
"Мы не хотим мира": Боррель рассказал, что ждёт Украину без военной помощи ЗападаГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Запада, сообщило агентство Reuters 3 июня
 
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