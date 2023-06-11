Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине
09:24 11.06.2023 (обновлено: 09:30 11.06.2023)
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Американский миллиардер Илон Маск 10 июня прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине
Он поделился мнением в комментарии в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.
"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", - написал Маск.
В минувшую пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.