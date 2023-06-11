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"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС

"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС - 11.06.2023 Украина.ру

"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-11T06:00

2023-06-11T06:00

2023-06-11T06:00

новости

каховская гэс

подрыв

наводнение

всу

наступление

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В случае с катастрофой на Каховской ГЭС можно согласится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с планами ВС РФ. Украина прекрасно понимает, что никто не отменял вопрос освобождения Одессы, и очень нервничает по этому поводу, рассказал эксперт.Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море после подрыва Каховской ГЭС. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, добавил он.Нельзя сказать, что подрывы дамб и разливы кардинально когда-либо ухудшали возможности наступающей стороны. Просто ей приходится уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, подрыв, наводнение, всу, наступление