https://ukraina.ru/20230611/1047062674.html
"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС
"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС - 11.06.2023 Украина.ру
"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-11T06:00
2023-06-11T06:00
2023-06-11T06:00
новости
каховская гэс
подрыв
наводнение
всу
наступление
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В случае с катастрофой на Каховской ГЭС можно согласится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с планами ВС РФ. Украина прекрасно понимает, что никто не отменял вопрос освобождения Одессы, и очень нервничает по этому поводу, рассказал эксперт.Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море после подрыва Каховской ГЭС. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, добавил он.Нельзя сказать, что подрывы дамб и разливы кардинально когда-либо ухудшали возможности наступающей стороны. Просто ей приходится уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, каховская гэс, подрыв, наводнение, всу, наступление
Новости, Каховская ГЭС, подрыв, наводнение, ВСУ, наступление
"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В случае с катастрофой на Каховской ГЭС можно согласится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сказал, что Украина подорвала дамбу из-за неопределенности с планами ВС РФ. Украина прекрасно понимает, что никто не отменял вопрос освобождения Одессы, и очень нервничает по этому поводу, рассказал эксперт.
"Говорят, что якобы [ВСУ] они затопили эту территорию [в Херсонской области], чтобы ликвидировать наши минные полям. Но минные поля никогда не были панацеей, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения. Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции силами легких пехотных частей обречены на провал", - подчеркнул Полищук.
Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море после подрыва Каховской ГЭС. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, добавил он.
Нельзя сказать, что подрывы дамб и разливы кардинально когда-либо ухудшали возможности наступающей стороны. Просто ей приходится уделять больше внимания инженерному оснащению операции, чтобы преодолеть все эти водные препятствия, а также логистике, чтобы потом снабжать наступающую группировку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь