МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России - 10.06.2023 Украина.ру
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МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России
МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России - 10.06.2023 Украина.ру
МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России
Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Киева против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в МИД РФ 10 июня
2023-06-10T21:29
2023-06-10T21:29
новости
мид
оон
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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю.В феврале Украина подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.В иске Киев отверг тот факт, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и проведения специальной военной операции.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто злоупотребляют нормами международного правосудия в отношении России.Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
https://ukraina.ru/20230518/1046332039.html
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Новости, МИД, ООН

МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России

21:29 10.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Киева против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в МИД РФ 10 июня
"Российская сторона разочарована решением Суда, принятым вопреки представленным Суду доказательствам противоречия такой практики правилам Суда и общим принципам правосудия", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю.
В феврале Украина подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
В иске Киев отверг тот факт, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и проведения специальной военной операции.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто злоупотребляют нормами международного правосудия в отношении России.
Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
Зарубежные страны. Франция - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 14:18
Специалисты по геноцидам. Сенат Франции одобрил резолюцию о ГолодомореСенат Франции одобрил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Ранее за нее уже проголосовало Национальное собрание — нижняя палата французского парламента, теперь её осталось подписать президенту Эммануэлю Макрону
 
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