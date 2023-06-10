https://ukraina.ru/20230610/1047102549.html

МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России

МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России - 10.06.2023 Украина.ру

МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России

Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Киева против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в МИД РФ 10 июня

2023-06-10T21:29

2023-06-10T21:29

2023-06-10T21:29

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю.В феврале Украина подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.В иске Киев отверг тот факт, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и проведения специальной военной операции.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто злоупотребляют нормами международного правосудия в отношении России.Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

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