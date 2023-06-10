МИД РФ сообщило о своем отношении к решению Международного суда ООН по иску Украины против России
Россия разочарована решением международного суда ООН допустить третьи страны в дело по иску Киева против РФ по Конвенции о геноциде, допущенные третьи стороны к делу занимают проукраинскую позицию, заявили в МИД РФ 10 июня
"Российская сторона разочарована решением Суда, принятым вопреки представленным Суду доказательствам противоречия такой практики правилам Суда и общим принципам правосудия", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что все допущенные в качестве "третьих сторон" государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю.
В феврале Украина подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
В иске Киев отверг тот факт, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и проведения специальной военной операции.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны открыто злоупотребляют нормами международного правосудия в отношении России.
Затрагивая вопрос о решении суда, Лавров подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
18 мая, 14:18Специалисты по геноцидам. Сенат Франции одобрил резолюцию о ГолодомореСенат Франции одобрил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Ранее за нее уже проголосовало Национальное собрание — нижняя палата французского парламента, теперь её осталось подписать президенту Эммануэлю Макрону