Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха - 10.06.2023 Украина.ру
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Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха - 10.06.2023 Украина.ру
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
Техника поставленная странами НАТО Украине, не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня
2023-06-10T18:38
2023-06-10T18:38
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Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.В свою очередь, глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.Подробнее можно прочитать в материале: “Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня" на сайте Украина.ру
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Новости, НАТО, Украина, США

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха

18:38 10.06.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Техника поставленная странами НАТО Украине, не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня
"Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — заметил Макгрегор.
Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.
В свою очередь, глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.
Подробнее можно прочитать в материале: “Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня" на сайте Украина.ру
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Заголовок открываемого материала
18:38Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
18:30Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на Украине
18:18Стали известны итоги встречи Зеленского и Трюдо в Киеве
18:01Тарас Шевченко на фронтах Холодной войны
17:33Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
16:55В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
16:40В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях
16:34Названа причина, почему украинцы обеспокоены после подрыва Каховской ГЭС
15:57Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом
15:54Постоянные обстрелы, а в финале - потоп: страшные истории беженцев из Херсонской области
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15:16Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении
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