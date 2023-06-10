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Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха - 10.06.2023 Украина.ру
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
Техника поставленная странами НАТО Украине, не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня
2023-06-10T18:38
2023-06-10T18:38
2023-06-10T18:38
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Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.В свою очередь, глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.Подробнее можно прочитать в материале: “Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня" на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, сша
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вооружения переданные ВСУ не помогают им добиться успеха
Техника поставленная странами НАТО Украине, не помогает ВСУ добиться значимых успехов во время наступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня
"Украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — заметил Макгрегор.
Ранее эфире американского телеканала CNN показали репортаж о боевых действиях на Украине с кадрами уничтоженной техники НАТО, включая танки Leopard, на Запорожском направлении.
В свою очередь, глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.
Подробнее можно прочитать
в материале: “Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня" на сайте Украина.ру