https://ukraina.ru/20230610/1047101037.html

В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта

В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта - 10.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта

Запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинут на долгое время после теракта киевского режима, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве 10 июня

2023-06-10T16:55

2023-06-10T16:55

2023-06-10T16:55

новости

аммиак

мид рф

аммиакопровод "тольятти-одесса"

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Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса, есть пострадавшие среди мирного населения.В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.Договоренность о вывозе российских удобрений в нуждающиеся страны является частью черноморской зерновой инициативы.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.

https://ukraina.ru/20230504/1045924278.html

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новости, аммиак, мид рф, аммиакопровод "тольятти-одесса"