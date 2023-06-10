В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта - 10.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта - 10.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
Запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинут на долгое время после теракта киевского режима, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве 10 июня
2023-06-10T16:55
2023-06-10T16:55
новости
аммиак
мид рф
аммиакопровод "тольятти-одесса"
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Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса, есть пострадавшие среди мирного населения.В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.Договоренность о вывозе российских удобрений в нуждающиеся страны является частью черноморской зерновой инициативы.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.
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новости, аммиак, мид рф, аммиакопровод "тольятти-одесса"
Новости, аммиак, МИД РФ, аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта

16:55 10.06.2023
 
© en.agroday.com.uaАммиак труба
Аммиак труба
© en.agroday.com.ua
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Запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты отодвинут на долгое время после теракта киевского режима, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве 10 июня
"Сейчас же случилось гораздо худшее, выходящее за пределы понимания, потому что киевский режим устроил террористический акт в отношении аммиакопровода, проходящего по территории, контролируемой киевским режимом. Этот теракт, по существу, поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности, порт "Южный"", - сказал замминистра.
Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса, есть пострадавшие среди мирного населения.
В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.
Договоренность о вывозе российских удобрений в нуждающиеся страны является частью черноморской зерновой инициативы.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.
Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.
Аммиак труба
4 мая, 10:48
Россия, Турция и Украина в рамках зерновой сделки обсудят транспортировку аммиака через УкраинуПредставители России, Украины и Турции на встрече 5 мая в Стамбуле обсудят вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты в рамках зерновой сделки, сообщает РИА Новости 4 мая
 
НовостиаммиакМИД РФаммиакопровод "Тольятти-Одесса"
 
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Заголовок открываемого материала
17:33Зеленский выразил своё мнение о наступлении ВСУ
16:55В МИД РФ сообщили о переносе запуска аммиакопровода из-за теракта
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