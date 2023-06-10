Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру
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Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении
Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру
Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении
Неназванный источник в Офисе президента Украины назвал цель продолжающихся атак украинских войск на Запорожском направлении после того, как они понесли там большие потери. Об этом пишет телеграм-канал "Резидент" 10 июня
2023-06-10T15:16
2023-06-10T15:18
новости
наступление
всу
каховская гэс
украина
владимир зеленский
нато
f-16
вс рф
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Владимир Зеленский пообещал НАТО захватить Мелитополь до июльского саммита в Вильнюсе, поэтому украинских войск подгоняют идти в наступление, пишут авторы канала.Ранее "Резидент" писал, что в Белом доме требуют от Украины продолжения атак, несмотря на последствия подрыв Каховской ГЭС, так как ВСУ необходимо показать свои возможности с использованием западного вооружения и военной техники, иначе Зеленского заставят пойти на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.На заседании совета глав правительств стран СНГ глава государства сказал, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации Вооружённых сил РФ, отметил глава государства.Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.Более того, передача Киеву американских F-16 – это дорогое удовольствие для Вашингтона, и они понимают, что никакой выгоды для них в этом нет, сказал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.Об этом он говорил в интервью изданию Украина.ру.Запад не готов сразу дать запрашиваемые Украиной 40-60 истребителей, потому что в таком количестве для этих целей у него их просто нет, считает Попов.Таким образом, Киев может получить немного истребителей, которые за короткое время будут уничтожены средствами ВКС России в местах их посадки, подчеркнул он.Также до этого нужно уделить большое количество времени на подготовку украинских пилотов для того, чтобы они могли управлять F-16, которого у ВСУ сейчас нет, поэтому они будут спешить и получат на выходе не очень хороший результат, сказал заслуженный военный летчик России.Транспортировка, расположение и обслуживание истребителей на Украине тоже вызывает много вопросов, добавил Попов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html
https://ukraina.ru/20230525/1046577209.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, всу, каховская гэс, украина, владимир зеленский, нато, f-16, вс рф
Новости, наступление, ВСУ, Каховская ГЭС, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, ВС РФ

Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении

15:16 10.06.2023 (обновлено: 15:18 10.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway F-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway
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Неназванный источник в Офисе президента Украины назвал цель продолжающихся атак украинских войск на Запорожском направлении после того, как они понесли там большие потери. Об этом пишет телеграм-канал "Резидент" 10 июня
"На Банковой считают, что успех ВСУ позволит добиться от Запада новых поставок техники, в первую очередь F-16 и дальнобойных ракет", – говорится в сообщении.
Владимир Зеленский пообещал НАТО захватить Мелитополь до июльского саммита в Вильнюсе, поэтому украинских войск подгоняют идти в наступление, пишут авторы канала.
Ранее "Резидент" писал, что в Белом доме требуют от Украины продолжения атак, несмотря на последствия подрыв Каховской ГЭС, так как ВСУ необходимо показать свои возможности с использованием западного вооружения и военной техники, иначе Зеленского заставят пойти на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
На заседании совета глав правительств стран СНГ глава государства сказал, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.
ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации Вооружённых сил РФ, отметил глава государства.
Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.
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Более того, передача Киеву американских F-16 – это дорогое удовольствие для Вашингтона, и они понимают, что никакой выгоды для них в этом нет, сказал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.
Об этом он говорил в интервью изданию Украина.ру.
Запад не готов сразу дать запрашиваемые Украиной 40-60 истребителей, потому что в таком количестве для этих целей у него их просто нет, считает Попов.
Таким образом, Киев может получить немного истребителей, которые за короткое время будут уничтожены средствами ВКС России в местах их посадки, подчеркнул он.
Также до этого нужно уделить большое количество времени на подготовку украинских пилотов для того, чтобы они могли управлять F-16, которого у ВСУ сейчас нет, поэтому они будут спешить и получат на выходе не очень хороший результат, сказал заслуженный военный летчик России.
Транспортировка, расположение и обслуживание истребителей на Украине тоже вызывает много вопросов, добавил Попов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.
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НовостинаступлениеВСУКаховская ГЭСУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОF-16ВС РФ
 
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