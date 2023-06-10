https://ukraina.ru/20230610/1047099807.html

Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении

Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении - 10.06.2023 Украина.ру

Названа причина непрекращающихся атак ВСУ на Запорожском направлении

Неназванный источник в Офисе президента Украины назвал цель продолжающихся атак украинских войск на Запорожском направлении после того, как они понесли там большие потери. Об этом пишет телеграм-канал "Резидент" 10 июня

2023-06-10T15:16

2023-06-10T15:16

2023-06-10T15:18

новости

наступление

всу

каховская гэс

украина

владимир зеленский

нато

f-16

вс рф

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Владимир Зеленский пообещал НАТО захватить Мелитополь до июльского саммита в Вильнюсе, поэтому украинских войск подгоняют идти в наступление, пишут авторы канала.Ранее "Резидент" писал, что в Белом доме требуют от Украины продолжения атак, несмотря на последствия подрыв Каховской ГЭС, так как ВСУ необходимо показать свои возможности с использованием западного вооружения и военной техники, иначе Зеленского заставят пойти на мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.На заседании совета глав правительств стран СНГ глава государства сказал, что наступление украинских войск уже началось, так как они задействуют стратегические резервы в ходе своих атак.ВСУ не достигли успехов в ходе этого благодаря мужеству российских солдат и правильной организации Вооружённых сил РФ, отметил глава государства.Украинские военные подразделения понесли значительные потери, добавил президент.Более того, передача Киеву американских F-16 – это дорогое удовольствие для Вашингтона, и они понимают, что никакой выгоды для них в этом нет, сказал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.Об этом он говорил в интервью изданию Украина.ру.Запад не готов сразу дать запрашиваемые Украиной 40-60 истребителей, потому что в таком количестве для этих целей у него их просто нет, считает Попов.Таким образом, Киев может получить немного истребителей, которые за короткое время будут уничтожены средствами ВКС России в местах их посадки, подчеркнул он.Также до этого нужно уделить большое количество времени на подготовку украинских пилотов для того, чтобы они могли управлять F-16, которого у ВСУ сейчас нет, поэтому они будут спешить и получат на выходе не очень хороший результат, сказал заслуженный военный летчик России.Транспортировка, расположение и обслуживание истребителей на Украине тоже вызывает много вопросов, добавил Попов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Попова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html

https://ukraina.ru/20230525/1046577209.html

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новости, наступление, всу, каховская гэс, украина, владимир зеленский, нато, f-16, вс рф