Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса - 10.06.2023 Украина.ру
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Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса
Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса - 10.06.2023 Украина.ру
Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса
На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране, заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, об этом сообщает телеграм-канал 10 июня
2023-06-10T14:02
2023-06-10T14:02
новости
нато
киев
альянс
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Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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новости, нато, киев, альянс
Новости, НАТО, Киев, альянс

Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса

14:02 10.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране, заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, об этом сообщает телеграм-канал 10 июня

"На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - сообщил Гаврилов.

Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.
Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.
Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.
Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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Вчера, 04:32
НАТО делит Украину: что дальше?Войска НАТО могут вступить в военные действия на территории Украины. Такую идею высказал бывший генсек Альянса Расмуссен. Как это отразится на дальнейшем развитии конфликта, может ли это спровоцировать новый виток эскалации и будут ли европейские страны открыто воевать с Россией – анализировали эксперты в своих соцсетях.
 
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