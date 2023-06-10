https://ukraina.ru/20230610/1047099084.html

Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса

Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса - 10.06.2023 Украина.ру

Киеве надеется получить алгоритм вступления в Североатлантический альянса

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в альянсе в течение двух лет после завершения военных действий в стране, заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, об этом сообщает телеграм-канал 10 июня

2023-06-10T14:02

2023-06-10T14:02

2023-06-10T14:02

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Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230609/1047035137.html

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новости, нато, киев, альянс