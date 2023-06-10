https://ukraina.ru/20230610/1047096216.html

Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров

Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров - 10.06.2023 Украина.ру

Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров

Украине не удастся в ближайшее время стать членом Североатлантического альянса, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T12:44

2023-06-10T12:44

2023-06-10T12:44

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Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Некоторое время назад замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе.Министр убежден, что несмотря на все риски, которые несет возможное членство Киева в альянсе, проблем с предоставлением Украине гарантий быть не должно.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230609/1047035137.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, украина, сша, киев