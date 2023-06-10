Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров - 10.06.2023 Украина.ру
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Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров
Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров - 10.06.2023 Украина.ру
Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров
Украине не удастся в ближайшее время стать членом Североатлантического альянса, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T12:44
2023-06-10T12:44
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киев
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Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.Некоторое время назад замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе.Министр убежден, что несмотря на все риски, которые несет возможное членство Киева в альянсе, проблем с предоставлением Украине гарантий быть не должно.Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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новости, нато, украина, сша, киев
Новости, НАТО, Украина, США, Киев

Киев может рассчитывать не более чем на статус партнера Североатлантического альянса - Азаров

12:44 10.06.2023
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Украине не удастся в ближайшее время стать членом Североатлантического альянса, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале 10 июня
Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в скором времени.
Западные страны ведут переговоры о том, каким образом обозначить свою долгосрочную приверженность Украине, подчеркнула Смит.
"Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет. Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", - считает Азаров.
Некоторое время назад замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, Украина надеется получить алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе.
Министр убежден, что несмотря на все риски, которые несет возможное членство Киева в альянсе, проблем с предоставлением Украине гарантий быть не должно.
Не надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.
Запад сейчас осуществляет подвижки, чтобы втянуть в конфликт все больше стран и расширить его географию, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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Вчера, 04:32
НАТО делит Украину: что дальше?Войска НАТО могут вступить в военные действия на территории Украины. Такую идею высказал бывший генсек Альянса Расмуссен. Как это отразится на дальнейшем развитии конфликта, может ли это спровоцировать новый виток эскалации и будут ли европейские страны открыто воевать с Россией – анализировали эксперты в своих соцсетях.
 
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