В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
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В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС - 10.06.2023 Украина.ру
В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат сообщил, сколько людей были госпитализированы из подтопленных районов Новокаховского городского округа. Его слова приводит телеграм-канал Министерства 10 июня
2023-06-10T11:47
2023-06-10T11:47
новости
херсонская область
пострадавшие
каховская гэс
подрыв
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Пациентам оказывается вся необходимая помощь, ситуация контролируется лично, отметил Сат.Из подтопленных районов эвакуированы более 6 тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин, сообщили в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
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новости, херсонская область, пострадавшие, каховская гэс, подрыв
Новости, Херсонская область, пострадавшие, Каховская ГЭС, подрыв

В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС

11:47 10.06.2023
 
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Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат сообщил, сколько людей были госпитализированы из подтопленных районов Новокаховского городского округа. Его слова приводит телеграм-канал Министерства 10 июня
"Бригады "скорых" доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-ти километровой зоной", – сказал он.
Пациентам оказывается вся необходимая помощь, ситуация контролируется лично, отметил Сат.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Вчера, 05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Из подтопленных районов эвакуированы более 6 тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин, сообщили в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
 
НовостиХерсонская областьпострадавшиеКаховская ГЭСподрыв
 
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