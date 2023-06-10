В Минздраве Херсонской области назвали количество пострадавших из-за последствий подрыва Каховской ГЭС
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Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат сообщил, сколько людей были госпитализированы из подтопленных районов Новокаховского городского округа. Его слова приводит телеграм-канал Министерства 10 июня
"Бригады "скорых" доставили 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки в лечебные учреждения, расположенные за 15-ти километровой зоной", – сказал он.
Пациентам оказывается вся необходимая помощь, ситуация контролируется лично, отметил Сат.
Вчера, 05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Из подтопленных районов эвакуированы более 6 тысяч человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин, сообщили в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.