https://ukraina.ru/20230610/1047060487.html

Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область

Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область - 10.06.2023 Украина.ру

Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область

Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море в Херсонской области. Нужно понимать, что ВСУ затопили эту территорию не для того, чтобы затопить минные поля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-10T06:15

2023-06-10T06:15

2023-06-10T06:15

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Минные поля никогда не были панацеей от того, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения, рассказал эксперт.Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции ВСУ силами легких пехотных частей обречены на провал, добавил он.Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления точно не будет. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, наводнение, одесса, мины, наступление