Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область - 10.06.2023 Украина.ру
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Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область
Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область - 10.06.2023 Украина.ру
Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область
Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море в Херсонской области. Нужно понимать, что ВСУ затопили эту территорию не для того, чтобы затопить минные поля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-10T06:15
2023-06-10T06:15
новости
каховская гэс
наводнение
одесса
мины
наступление
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Минные поля никогда не были панацеей от того, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения, рассказал эксперт.Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции ВСУ силами легких пехотных частей обречены на провал, добавил он.Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления точно не будет. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, каховская гэс, наводнение, одесса, мины, наступление
Новости, Каховская ГЭС, наводнение, Одесса, мины, наступление

Дело не в минных полях. Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ затопили Херсонскую область

06:15 10.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Маловероятно, что противник начнет наступать после того, как он устроил рукотворное море в Херсонской области. Нужно понимать, что ВСУ затопили эту территорию не для того, чтобы затопить минные поля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Минные поля никогда не были панацеей от того, чтобы остановить наступающего противника. Более того, передвигаться на легком водном транспорте – это однозначно лишить себя поддержки тяжелого вооружения, рассказал эксперт.
Танки и бронетранспортеры плавать не могут. Следовательно, операции ВСУ силами легких пехотных частей обречены на провал, добавил он.
"Дело в том, что ВСУ понесли серьезные потери. Им приходится вводить в бой дополнительные бригады, чтобы удержаться там, где они собираются наступать. Возможно, они действительно взорвали ГЭС, чтобы обезопасить себя от нашего удара на Одессу. Теперь они могут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара", - подчеркнул Полищук.
Возможно, что со стороны Украины будут осуществляться диверсионные действия. Но серьезного наступления точно не будет. У ВСУ нет логистики и серьезной поддержки тяжелого вооружения в ближнем бою, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховская ГЭСнаводнениеОдессаминынаступление
 
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