https://ukraina.ru/20230609/1047092635.html
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа - 09.06.2023 Украина.ру
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
Вашингтон не намерен комментировать сообщения о планах властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома 9 июня
2023-06-09T21:26
2023-06-09T21:26
2023-06-09T21:26
новости
дональд трамп
джо байден
документы
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Бывший президент США Дональд Трамп 12 апреля в своей соцсети Truth Social допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо БайденНекоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.Ранее сообщалось, что США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.Экс-президента до этого уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с ним, а также бывшему швейцару, который якобы обладал информацией о внебрачном ребенке экс-президента.
https://ukraina.ru/20230607/1046964602.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, джо байден, документы
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
Вашингтон не намерен комментировать сообщения о планах властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома 9 июня
Бывший президент США Дональд Трамп 12 апреля в своей соцсети Truth Social допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден
"Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование", - сообщили в пресс-службе.
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.
Ранее сообщалось, что США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Экс-президента до этого уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с ним, а также бывшему швейцару, который якобы обладал информацией о внебрачном ребенке экс-президента.