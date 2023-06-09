Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047092635.html
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа - 09.06.2023 Украина.ру
Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
Вашингтон не намерен комментировать сообщения о планах властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома 9 июня
2023-06-09T21:26
2023-06-09T21:26
новости
дональд трамп
джо байден
документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044980566_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_628af635d2bbe34872418ae27776d7e8.jpg
Бывший президент США Дональд Трамп 12 апреля в своей соцсети Truth Social допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо БайденНекоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.Ранее сообщалось, что США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.Экс-президента до этого уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с ним, а также бывшему швейцару, который якобы обладал информацией о внебрачном ребенке экс-президента.
https://ukraina.ru/20230607/1046964602.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044980566_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_af7fc32cb3d09efabe49f772bc26115e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, джо байден, документы
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, документы

Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа

21:26 09.06.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Вашингтон не намерен комментировать сообщения о планах властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома 9 июня
Бывший президент США Дональд Трамп 12 апреля в своей соцсети Truth Social допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден
"Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование", - сообщили в пресс-службе.
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.
Ранее сообщалось, что США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
Экс-президента до этого уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с ним, а также бывшему швейцару, который якобы обладал информацией о внебрачном ребенке экс-президента.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 04:24
Майк Пенс стал кандидатом. Бывший друг, а ныне враг Трампа, расколовший партию Украиной,идет в президентыВ списке претендентов на президентское кресло в Америке пополнение — в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах 5 июня зарегистрировался бывший вице-президент США Майк Пенс
 
НовостиДональд ТрампДжо Байдендокументы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа
21:02Приднестровский конфликт осложняет путь Молдавии в Евросоюз — посол ЕС
20:49Постпред США выразил сомнения о вступлении Украины в НАТО во время конфликта
20:34В Германии выступили против поддержки Украины после новой публикации WP
20:15Лавров: ООН и МАГАТЭ отказываются реагировать на ноты России об обстрелах ЗАЭС
20:03Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов ВСУ
19:32Китай выразил поддержку мирной миссии африканских стран на Украину и Россию
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
18:01Путин: Украинское наступление началось
18:00Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
17:06Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
16:47В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
16:43Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов
16:42Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
16:33Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
16:12В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
16:00Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
Лента новостейМолния