https://ukraina.ru/20230609/1047092635.html

Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа

Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа - 09.06.2023 Украина.ру

Белый дом не прокомментировал обвинения в адрес Трампа

Вашингтон не намерен комментировать сообщения о планах властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию, заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома 9 июня

2023-06-09T21:26

2023-06-09T21:26

2023-06-09T21:26

новости

дональд трамп

джо байден

документы

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Бывший президент США Дональд Трамп 12 апреля в своей соцсети Truth Social допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо БайденНекоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.Ранее сообщалось, что США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.Экс-президента до этого уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с ним, а также бывшему швейцару, который якобы обладал информацией о внебрачном ребенке экс-президента.

https://ukraina.ru/20230607/1046964602.html

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новости, дональд трамп, джо байден, документы