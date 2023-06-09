Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047091580.html
Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС - 09.06.2023 Украина.ру
Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня
2023-06-09T19:06
2023-06-09T19:06
новости
военные
сво
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de73f15101514cbef07f6fd089c0fa1f.jpg
В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Международное агентство по атомной энергии призывало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230606/1046957954.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6b25baf787d12fc7c8f98cb3706a4fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военные, сво, запорожская аэс
Новости, военные, СВО, Запорожская АЭС

Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС

19:06 09.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня
"Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.
В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Международное агентство по атомной энергии призывало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 15:14
В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭСУровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня
 
НовостивоенныеСВОЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
18:15Уничтоженные "Леопарды" и "Брэдли", намёк на переговоры. Итоги 9 июня на Украине
18:01Путин: Украинское наступление началось
18:00Дурдом Петра I в Киеве: как история пишется на коленке
17:06Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
16:47В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
16:43Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов
16:42Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
16:33Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
16:12В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
16:00Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
15:20В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
15:16Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
15:09Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
15:02Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"
14:59В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись
14:58На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну
14:57"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
Лента новостейМолния