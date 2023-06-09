https://ukraina.ru/20230609/1047091580.html

Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС

Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС - 09.06.2023 Украина.ру

Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня

2023-06-09T19:06

2023-06-09T19:06

2023-06-09T19:06

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В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Международное агентство по атомной энергии призывало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230606/1046957954.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военные, сво, запорожская аэс