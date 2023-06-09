Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня
"Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.
В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Международное агентство по атомной энергии призывало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, станция частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру