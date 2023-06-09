https://ukraina.ru/20230609/1047084830.html

Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт

Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт - 09.06.2023 Украина.ру

Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт

Корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией

2023-06-09T17:06

2023-06-09T17:06

2023-06-09T17:20

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украина

румыния

граница

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Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.Торп выяснил, что румынские пограничники никогда не возвращали мужчин обратно, а наоборот по необходимости предоставляли им еду и медицинскую помощь.Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.

https://ukraina.ru/20230601/1046745761.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, румыния, граница