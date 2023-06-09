Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт - 09.06.2023 Украина.ру
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Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт - 09.06.2023 Украина.ру
Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
Корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией
2023-06-09T17:06
2023-06-09T17:20
новости
украина
румыния
граница
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Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.Торп выяснил, что румынские пограничники никогда не возвращали мужчин обратно, а наоборот по необходимости предоставляли им еду и медицинскую помощь.Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.
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новости, украина, румыния, граница
Новости, Украина, Румыния, граница

Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт

17:06 09.06.2023 (обновлено: 17:20 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид города Бухареста
Вид города Бухареста - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией

"Согласно данным иммиграционной службы страны, 6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, им была предоставлена временная защита", – пишет автор материала.

Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.
Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.
Торп выяснил, что румынские пограничники никогда не возвращали мужчин обратно, а наоборот по необходимости предоставляли им еду и медицинскую помощь.
Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.
1 июня, 05:19
Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июнеНа Украине с 1 июня ужесточается мобилизации. Повестки отныне будут выдавать не только сотрудники ТЦК (военкомы). Это смогут делать представители других силовых органов, а также органов власти.
 
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