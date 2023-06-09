Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047081589.html
Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру
Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T16:32
2023-06-09T16:55
эксклюзив
владимир зеленский
денис шмыгаль
нато
евросоюз
венгрия
украина
россия
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043092157_0:127:785:568_1920x0_80_0_0_3f33099f690185e173569669bff8c153.jpg
Подрыв Каховской ГЭС — повторение диверсии на «Северных потоках»В статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин назвал вздором заявления западных СМИ, что Каховскую ГЭС разрушила Россия, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.По его словам, контрнаступление украинской армии настолько значительно, чтобы РФ шла на такие меры и подрывала собственную плотину, при этом ВСУ, начав операцию всего несколько дней назад, каждый день теряют тысячи солдат, десятки танков, бронемашин и другой техники и далека от прорыва оборонительных рубежей российских вооружённых сил.«Очевидно, кто заинтересован в недавней гуманитарной катастрофе, если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всеми средствами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерение России регулировать интенсивность военной операции, чтобы предотвратить ущерб мирному населению, насколько это возможно», — подчёркивает О Сон Чжин.Северокорейский эксперт отмечает, что разрушение ГЭС может привести к росту цен на зерновые в мире.«Разрушение плотины Каховской ГЭС — всего лишь очередной фарс и вторые "Северные потоки", устроенные США и Украиной в сговоре с целью переложить вину за гуманитарную катастрофу на Россию и создать политическую и военную обстановку, благоприятную так называемому контрнаступлению Украины», — заявил О Сон Чжин.«[Все факты свидетельствуют, что] клика Зеленского — бандитская шайка, которая без колебаний жертвует мирными гражданами ради продления остатка своей политической жизни. Клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела страну и нацию к войне, встретит свой конец в "Ноевом потопе"», — считает эксперт.Запад не обвиняет Россию в разрушении Каховской ГЭС, Украине это не нравитсяКиев утверждает, что плотины Каховской ГЭС разрушила Россия, но западные лидеры не спешат поддерживать это утверждение, желая разобраться, что же произошло на самом деле.«Украинские чиновники выражают недовольство тем, что версия Киева до сих пор не подтверждена спецслужбами США, Великобритании или другими», — пишет британская газета The Guardian.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что «пока слишком рано что-то утверждать», британские разведслужбы изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС.Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не может с уверенностью сказать, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.А 9 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.Япония следует за США, а должна была положить конец украинскому конфликтуЮкио Хатояма, возглавлявший правительство Японии в 2009–2010 годах, на приёме в посольстве РФ в Токио по случаю Дня России в беседе с корреспондентами российских СМИ выразил несогласие с позицией нынешних японских властей в отношении Москвы.«Были различные дискуссии, в том числе и по территориальному вопросу, и я уже думал, что за счёт улучшения отношений Японии и России решение этой проблемы, казалось бы, приблизилось. Но вот сейчас (Япония. — Ред.), повинуясь Америке, чуть ли не военную помощь готова оказать Украине, а в результате Япония оказывает помощь Украине и смотрит на Россию как на врага. Из-за этого дружественные отношения, которые были до сих пор, разрушаются. Я глубоко сожалею об этом», — сказал Хатояма.Как раз 9 июня в МИД РФ был вызван посол Японии в России Тоехиса Кодзуки из-за планов его страны начать поставку военной техники на Украину. Дипломата предупредили, что этот шаг повлечёт серьёзные последствия для двусторонних отношений.«Образ мышления премьер-министра Фумио Кисиды лишь следует позиции США, он не выступает с посланием о необходимости окончания войны, что сейчас наиболее важно», — заявил бывший премьер-министр. Он отметил, что Японии как председателю G7 в этом году следовало пригласить на майский саммит G7 в Хиросиме не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента РФ Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту. «Но этого не было сделано, и я считаю ошибочным стоять на стороне Украины и оказывать поддержку Украине. На войне ни одна сторона не бывает права на 100%. Прежде всего мы должны были предотвратить возникновение войны», — заявил экс-премьер.Как отметил в своей речи на том же приёме временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко, Япония не просто присоединилась к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить. В том числе в качестве председателя G7, потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму.«Необходимо строить политику с более правильным взглядом. И администрация Кисиды, и японские СМИ, которые занимают сторону правительства, зациклены на помощи Украине, я считаю, что надо было с более нейтральным подходом подходить к решению проблемы», — добавил Юкио Хатояма.Украина получила последнее венгерское предупреждениеГоссекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер со своей страницы в соцсетях ответил на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии заблокировать дальнейшее строительство энергоблоков единственной в республике АЭС «Пакш», которое ведётся при сотрудничестве с Росатомом.«"Пакш-2" — основное условие сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет», — написал венгерский дипломат.Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений, подчеркнул Менцер, и это притом что Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию — помогает Украине всеми возможными гуманитарными средствами и уже приняла у более 1 млн беженцев.В попытках помешать строительству АЭС «Пакш-2» Шмыгаль «выбрал особый вид благодарности», отметил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.«Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!» — заявил Менцер.
https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html
https://ukraina.ru/20230608/1047024094.html
https://ukraina.ru/20230322/1044628560.html
https://ukraina.ru/20230213/1043534997.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043092157_0:81:731:630_1920x0_80_0_0_76e97cb3706b49e41393f7693b6b4b04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, денис шмыгаль, нато, евросоюз, венгрия, украина, россия, япония, сша, джон кирби, риши сунак, каховская гэс, кндр
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, НАТО, Евросоюз, Венгрия, Украина, Россия, Япония, США, Джон Кирби, Риши Сунак, Каховская ГЭС, КНДР

Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня

16:32 09.06.2023 (обновлено: 16:55 09.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Подрыв Каховской ГЭС — повторение диверсии на «Северных потоках»
В статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин назвал вздором заявления западных СМИ, что Каховскую ГЭС разрушила Россия, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.
По его словам, контрнаступление украинской армии настолько значительно, чтобы РФ шла на такие меры и подрывала собственную плотину, при этом ВСУ, начав операцию всего несколько дней назад, каждый день теряют тысячи солдат, десятки танков, бронемашин и другой техники и далека от прорыва оборонительных рубежей российских вооружённых сил.
«Очевидно, кто заинтересован в недавней гуманитарной катастрофе, если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всеми средствами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерение России регулировать интенсивность военной операции, чтобы предотвратить ущерб мирному населению, насколько это возможно», — подчёркивает О Сон Чжин.
Северокорейский эксперт отмечает, что разрушение ГЭС может привести к росту цен на зерновые в мире.
«Разрушение плотины Каховской ГЭС — всего лишь очередной фарс и вторые "Северные потоки", устроенные США и Украиной в сговоре с целью переложить вину за гуманитарную катастрофу на Россию и создать политическую и военную обстановку, благоприятную так называемому контрнаступлению Украины», — заявил О Сон Чжин.
«[Все факты свидетельствуют, что] клика Зеленского — бандитская шайка, которая без колебаний жертвует мирными гражданами ради продления остатка своей политической жизни. Клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела страну и нацию к войне, встретит свой конец в "Ноевом потопе"», — считает эксперт.
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
7 июня, 12:59
"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня
Запад не обвиняет Россию в разрушении Каховской ГЭС, Украине это не нравится
Киев утверждает, что плотины Каховской ГЭС разрушила Россия, но западные лидеры не спешат поддерживать это утверждение, желая разобраться, что же произошло на самом деле.
«Украинские чиновники выражают недовольство тем, что версия Киева до сих пор не подтверждена спецслужбами США, Великобритании или другими», — пишет британская газета The Guardian.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что «пока слишком рано что-то утверждать», британские разведслужбы изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не может с уверенностью сказать, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
А 9 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.
Вчера, 12:38
Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает УкраинуРазрушение плотины Каховской ГЭС – не только масштабная катастрофа, которая привела к затоплению городов, уничтожению дорог и посевных площадей, созданию бактериологической угрозы, но и событие, которое могло бы сплотить Запад вокруг Украины посредством новых обвинений в адрес России
Япония следует за США, а должна была положить конец украинскому конфликту
Юкио Хатояма, возглавлявший правительство Японии в 2009–2010 годах, на приёме в посольстве РФ в Токио по случаю Дня России в беседе с корреспондентами российских СМИ выразил несогласие с позицией нынешних японских властей в отношении Москвы.
«Были различные дискуссии, в том числе и по территориальному вопросу, и я уже думал, что за счёт улучшения отношений Японии и России решение этой проблемы, казалось бы, приблизилось.
Но вот сейчас (Япония. — Ред.), повинуясь Америке, чуть ли не военную помощь готова оказать Украине, а в результате Япония оказывает помощь Украине и смотрит на Россию как на врага. Из-за этого дружественные отношения, которые были до сих пор, разрушаются. Я глубоко сожалею об этом», — сказал Хатояма.
Как раз 9 июня в МИД РФ был вызван посол Японии в России Тоехиса Кодзуки из-за планов его страны начать поставку военной техники на Украину. Дипломата предупредили, что этот шаг повлечёт серьёзные последствия для двусторонних отношений.
«Образ мышления премьер-министра Фумио Кисиды лишь следует позиции США, он не выступает с посланием о необходимости окончания войны, что сейчас наиболее важно», — заявил бывший премьер-министр.
Он отметил, что Японии как председателю G7 в этом году следовало пригласить на майский саммит G7 в Хиросиме не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента РФ Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту.
«Но этого не было сделано, и я считаю ошибочным стоять на стороне Украины и оказывать поддержку Украине. На войне ни одна сторона не бывает права на 100%. Прежде всего мы должны были предотвратить возникновение войны», — заявил экс-премьер.
Зеленский Кисида
22 марта, 16:18
Унизительный визит премьер-министра Японии на Украину. И при чём тут Путин и Си Пока внимание всего мира приковано к Москве, где с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, в Киев 21 марта с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида
Как отметил в своей речи на том же приёме временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко, Япония не просто присоединилась к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить. В том числе в качестве председателя G7, потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму.
«Необходимо строить политику с более правильным взглядом. И администрация Кисиды, и японские СМИ, которые занимают сторону правительства, зациклены на помощи Украине, я считаю, что надо было с более нейтральным подходом подходить к решению проблемы», — добавил Юкио Хатояма.
Украина получила последнее венгерское предупреждение
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер со своей страницы в соцсетях ответил на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии заблокировать дальнейшее строительство энергоблоков единственной в республике АЭС «Пакш», которое ведётся при сотрудничестве с Росатомом.
«"Пакш-2" — основное условие сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет», — написал венгерский дипломат.
Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений, подчеркнул Менцер, и это притом что Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию — помогает Украине всеми возможными гуманитарными средствами и уже приняла у более 1 млн беженцев.
В попытках помешать строительству АЭС «Пакш-2» Шмыгаль «выбрал особый вид благодарности», отметил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.
«Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!» — заявил Менцер.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:31
Глава МИД Венгрии назвал точку невозврата, после которой мир на Украине станет невозможенГлава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попросил своего белорусского коллегу Сергея Алейника сделать всё для достижения мира на Украине, и рассказал, когда надежда на мир окончательно исчезнет
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальНАТОЕвросоюзВенгрияУкраинаРоссияЯпонияСШАДжон КирбиРиши СунакКаховская ГЭСКНДР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Стало известно, сколько украинских мужчин нелегально уехали в Румынию, чтобы не идти на фронт
16:47В ООН решают, как квалифицировать ЧП на Каховской ГЭС
16:43Польские аграрии заблокировали движение украинских большегрузов
16:42Ущерб очевиден, прибыли никакой: Ищенко о том, почему Зеленского не позвали на G-20. Видео
16:33Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16
16:32Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня
16:12В Киево-Печерской лавре проведут первую панихиду по Мазепе – Минкульт Украины
16:00Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
15:20В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
15:16Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
15:09Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
15:02Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"
14:59В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись
14:58На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну
14:57"Все объекты поражены": раскрыты детали очередного удара по Украине
14:40Николай Дьяконов: кто он
14:29Посла Японии вызвали в российский МИД, причина - Украина
14:26Зеленский пожаловался, как тяжело быть президентом
14:17Премьер Польши объяснил, почему Варшава опасается выслать российского посла
Лента новостейМолния