https://ukraina.ru/20230609/1047081589.html

Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня

Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру

Шайка Зеленского привела страну к войне: что говорили об Украине в мире 9 июня

Украина.ру, 09.06.2023

2023-06-09T16:32

2023-06-09T16:32

2023-06-09T16:55

эксклюзив

владимир зеленский

денис шмыгаль

нато

евросоюз

венгрия

украина

россия

япония

сша

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Подрыв Каховской ГЭС — повторение диверсии на «Северных потоках»В статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин назвал вздором заявления западных СМИ, что Каховскую ГЭС разрушила Россия, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.По его словам, контрнаступление украинской армии настолько значительно, чтобы РФ шла на такие меры и подрывала собственную плотину, при этом ВСУ, начав операцию всего несколько дней назад, каждый день теряют тысячи солдат, десятки танков, бронемашин и другой техники и далека от прорыва оборонительных рубежей российских вооружённых сил.«Очевидно, кто заинтересован в недавней гуманитарной катастрофе, если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всеми средствами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерение России регулировать интенсивность военной операции, чтобы предотвратить ущерб мирному населению, насколько это возможно», — подчёркивает О Сон Чжин.Северокорейский эксперт отмечает, что разрушение ГЭС может привести к росту цен на зерновые в мире.«Разрушение плотины Каховской ГЭС — всего лишь очередной фарс и вторые "Северные потоки", устроенные США и Украиной в сговоре с целью переложить вину за гуманитарную катастрофу на Россию и создать политическую и военную обстановку, благоприятную так называемому контрнаступлению Украины», — заявил О Сон Чжин.«[Все факты свидетельствуют, что] клика Зеленского — бандитская шайка, которая без колебаний жертвует мирными гражданами ради продления остатка своей политической жизни. Клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела страну и нацию к войне, встретит свой конец в "Ноевом потопе"», — считает эксперт.Запад не обвиняет Россию в разрушении Каховской ГЭС, Украине это не нравитсяКиев утверждает, что плотины Каховской ГЭС разрушила Россия, но западные лидеры не спешат поддерживать это утверждение, желая разобраться, что же произошло на самом деле.«Украинские чиновники выражают недовольство тем, что версия Киева до сих пор не подтверждена спецслужбами США, Великобритании или другими», — пишет британская газета The Guardian.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что «пока слишком рано что-то утверждать», британские разведслужбы изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС.Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не может с уверенностью сказать, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.А 9 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.Япония следует за США, а должна была положить конец украинскому конфликтуЮкио Хатояма, возглавлявший правительство Японии в 2009–2010 годах, на приёме в посольстве РФ в Токио по случаю Дня России в беседе с корреспондентами российских СМИ выразил несогласие с позицией нынешних японских властей в отношении Москвы.«Были различные дискуссии, в том числе и по территориальному вопросу, и я уже думал, что за счёт улучшения отношений Японии и России решение этой проблемы, казалось бы, приблизилось. Но вот сейчас (Япония. — Ред.), повинуясь Америке, чуть ли не военную помощь готова оказать Украине, а в результате Япония оказывает помощь Украине и смотрит на Россию как на врага. Из-за этого дружественные отношения, которые были до сих пор, разрушаются. Я глубоко сожалею об этом», — сказал Хатояма.Как раз 9 июня в МИД РФ был вызван посол Японии в России Тоехиса Кодзуки из-за планов его страны начать поставку военной техники на Украину. Дипломата предупредили, что этот шаг повлечёт серьёзные последствия для двусторонних отношений.«Образ мышления премьер-министра Фумио Кисиды лишь следует позиции США, он не выступает с посланием о необходимости окончания войны, что сейчас наиболее важно», — заявил бывший премьер-министр. Он отметил, что Японии как председателю G7 в этом году следовало пригласить на майский саммит G7 в Хиросиме не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента РФ Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту. «Но этого не было сделано, и я считаю ошибочным стоять на стороне Украины и оказывать поддержку Украине. На войне ни одна сторона не бывает права на 100%. Прежде всего мы должны были предотвратить возникновение войны», — заявил экс-премьер.Как отметил в своей речи на том же приёме временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко, Япония не просто присоединилась к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить. В том числе в качестве председателя G7, потуги «демократических единомышленников» по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму.«Необходимо строить политику с более правильным взглядом. И администрация Кисиды, и японские СМИ, которые занимают сторону правительства, зациклены на помощи Украине, я считаю, что надо было с более нейтральным подходом подходить к решению проблемы», — добавил Юкио Хатояма.Украина получила последнее венгерское предупреждениеГоссекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер со своей страницы в соцсетях ответил на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии заблокировать дальнейшее строительство энергоблоков единственной в республике АЭС «Пакш», которое ведётся при сотрудничестве с Росатомом.«"Пакш-2" — основное условие сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет», — написал венгерский дипломат.Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений, подчеркнул Менцер, и это притом что Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию — помогает Украине всеми возможными гуманитарными средствами и уже приняла у более 1 млн беженцев.В попытках помешать строительству АЭС «Пакш-2» Шмыгаль «выбрал особый вид благодарности», отметил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.«Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!» — заявил Менцер.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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