https://ukraina.ru/20230609/1047079108.html

В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки

В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки - 09.06.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки

ВСУ предприняли 6 попыток наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение последних суток, сообщает Минобороны (МО) РФ 9 июня

2023-06-09T15:36

2023-06-09T15:36

2023-06-09T15:36

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В ночь на пятницу ВС РФ высокоточным оружием нанесли групповой удар по складам боеприпасов вооружения и военной техники украинской армии, также сообщили в российском военном ведомстве.Все объекты были поражены, сказано в сводке МО."В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - резюмировали в Минобороны.Вооружённые силы РФ героически удерживают свои позиции в ходе атак украинских войск, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Противник не сумел добиться превосходства в личном составе и за счёт западной военной техники, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, наступление, вс рф