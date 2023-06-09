В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
ВСУ предприняли 6 попыток наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение последних суток, сообщает Минобороны (МО) РФ 9 июня
"В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника. <…> На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск", – говорится в сообщении.
В ночь на пятницу ВС РФ высокоточным оружием нанесли групповой удар по складам боеприпасов вооружения и военной техники украинской армии, также сообщили в российском военном ведомстве.
Все объекты были поражены, сказано в сводке МО.
"В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - резюмировали в Минобороны.
Вооружённые силы РФ героически удерживают свои позиции в ходе атак украинских войск, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Противник не сумел добиться превосходства в личном составе и за счёт западной военной техники, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.