В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки - 09.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки - 09.06.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
ВСУ предприняли 6 попыток наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение последних суток, сообщает Минобороны (МО) РФ 9 июня
2023-06-09T15:36
2023-06-09T15:36
новости
всу
наступление
вс рф
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В ночь на пятницу ВС РФ высокоточным оружием нанесли групповой удар по складам боеприпасов вооружения и военной техники украинской армии, также сообщили в российском военном ведомстве.Все объекты были поражены, сказано в сводке МО."В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - резюмировали в Минобороны.Вооружённые силы РФ героически удерживают свои позиции в ходе атак украинских войск, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Противник не сумел добиться превосходства в личном составе и за счёт западной военной техники, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230608/1047039457.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, всу, наступление, вс рф
Новости, ВСУ, наступление, ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки

15:36 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
ВСУ предприняли 6 попыток наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение последних суток, сообщает Минобороны (МО) РФ 9 июня
"В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника. <…> На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск", – говорится в сообщении.
В ночь на пятницу ВС РФ высокоточным оружием нанесли групповой удар по складам боеприпасов вооружения и военной техники украинской армии, также сообщили в российском военном ведомстве.
Все объекты были поражены, сказано в сводке МО.
"В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - резюмировали в Минобороны.
Вооружённые силы РФ героически удерживают свои позиции в ходе атак украинских войск, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Противник не сумел добиться превосходства в личном составе и за счёт западной военной техники, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 17:48
Российская армия отражает наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 8 июня
 
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Заголовок открываемого материала
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
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15:09Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
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