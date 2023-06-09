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Дом-музей украинской художницы ушел под воду в Херсонской области
Дом-музей украинской художницы ушел под воду в Херсонской области - 09.06.2023 Украина.ру
Дом-музей украинской художницы ушел под воду в Херсонской области
В Цюрупинске (Алёшках) Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС под водой оказался дом-музей украинской художницы Полины Райко, сообщил на днях в своих соцсетях представитель Херсонского благотворительного фонда им. П. Райко Семен Храмцов
2023-06-09T14:02
2023-06-09T14:02
2023-06-09T14:02
культура
новости
художники
украина
херсонская область
музей
каховская гэс
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Дом, в котором жила художница, был расписан ее фресками.Храмцов также утверждает, что работницы музея эвакуировались на Украину, и находятся в безопасности.Творчество Полины Райко относят к направлению "украинского наивного искусства", главная фигура которого – художница Марина Примаченко.Биография Райко уникальна тем, что писать она начала в возрасте 69 лет, большинство ее работ – росписи домов в родном Цюрупинске и окрестных селах. В 2014 году режиссер Надежда Кошман сняла о ней документальный фильм "Рай".Дом художницы, с 2008 года являвшийся музеем, охраняется Законом Украины "О защите культурного наследия".Во вторник, 6 июня, ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего гидроэлектростанция была разрушена. В зоне затопления оказался ряд населенных пунктов Херсонской области, включая Цюрупинск (Алёшки). На данный момент известно о шести погибших и более сорока раненых.
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новости, художники, украина, херсонская область, музей, каховская гэс
Культура, Новости, художники, Украина, Херсонская область, музей, Каховская ГЭС
Дом-музей украинской художницы ушел под воду в Херсонской области
В Цюрупинске (Алёшках) Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС под водой оказался дом-музей украинской художницы Полины Райко, сообщил на днях в своих соцсетях представитель Херсонского благотворительного фонда им. П. Райко Семен Храмцов
Дом, в котором жила художница, был расписан ее фресками.
Храмцов также утверждает, что работницы музея эвакуировались на Украину, и находятся в безопасности.
Творчество Полины Райко относят к направлению "украинского наивного искусства", главная фигура которого – художница Марина Примаченко.
Биография Райко уникальна тем, что писать она начала в возрасте 69 лет, большинство ее работ – росписи домов в родном Цюрупинске и окрестных селах. В 2014 году режиссер Надежда Кошман сняла о ней документальный фильм "Рай".
Дом художницы, с 2008 года являвшийся музеем, охраняется Законом Украины "О защите культурного наследия".
Во вторник, 6 июня, ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего гидроэлектростанция была разрушена. В зоне затопления оказался ряд населенных пунктов Херсонской области, включая Цюрупинск (Алёшки). На данный момент известно о шести погибших и более сорока раненых.