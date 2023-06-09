В МИД РФ рассказали, как подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса повлияет на зерновую сделку - 09.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ рассказали, как подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса повлияет на зерновую сделку
В МИД РФ рассказали, как подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса повлияет на зерновую сделку - 09.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ рассказали, как подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса повлияет на зерновую сделку
Подрыв военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) аммиакопровода Тольятти-Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24" 9 июня
2023-06-09T13:15
2023-06-09T13:15
новости
мид рф
дрг
зерновая сделка
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Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса, есть пострадавшие среди мирного населения.В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.Договоренность о вывозе российских удобрений в нуждающиеся страны является частью черноморской зерновой инициативы.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.
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новости, мид рф, дрг, зерновая сделка
Новости, МИД РФ, ДРГ, зерновая сделка

В МИД РФ рассказали, как подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса повлияет на зерновую сделку

13:15 09.06.2023
 
© en.agroday.com.uaАммиак труба
Аммиак труба
© en.agroday.com.ua
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Подрыв военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) аммиакопровода Тольятти-Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24" 9 июня
Ранее Министерство оборон РФ сообщило, что украинская группа диверсантов подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса, есть пострадавшие среди мирного населения.
В военном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом.
"Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", - сказал Галузин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется от одного до трёх месяцев при наличии доступа к месту повреждения.
Договоренность о вывозе российских удобрений в нуждающиеся страны является частью черноморской зерновой инициативы.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был введён в эксплуатацию в 1979 году. Ежегодно по нему перекачивали около 2,5 миллионов тонн сырья.
Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года, разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках зерновой сделки.
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
28 мая, 15:09
ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФВ телеграм-канале Минобороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области 28 мая
 
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