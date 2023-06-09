Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие - 09.06.2023 Украина.ру
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Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие
Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие - 09.06.2023 Украина.ру
Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие
Переговоры Киева с Москвой возможны при условии, что российская сторона поменяет цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников украинскому изданию NV.ua. 9 июня
2023-06-09T11:50
2023-06-09T11:50
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Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, выдвигала свои письменные предложения на этот счёт, но под натиском США Киев отказался от такой возможности.Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что под натиском США Киев пошел на попятную.Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее, что реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью.По его словам, в тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230604/1046886542.html
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Новости, США, Украина, Киев, Москва

Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие

11:50 09.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций в ЛНР
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Переговоры Киева с Москвой возможны при условии, что российская сторона поменяет цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников украинскому изданию NV.ua. 9 июня

"Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement (перевод с англ: зона возможного соглашения - ред.) — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться", — сказал украинский министр.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, выдвигала свои письменные предложения на этот счёт, но под натиском США Киев отказался от такой возможности.
Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что под натиском США Киев пошел на попятную.
Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее, что реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью.
По его словам, в тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру
Президент РФ В. Путин
4 июня, 20:46
Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить ПутинуЗападные элиты не могут простить президента РФ Владимира Путина за то, что он не позволил им разграбить Россию, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano 2 июня
 
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