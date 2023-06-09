https://ukraina.ru/20230609/1047063063.html

Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие

Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие - 09.06.2023 Украина.ру

Киев допускает переговоры с Москвой, но есть условие

Переговоры Киева с Москвой возможны при условии, что российская сторона поменяет цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников украинскому изданию NV.ua. 9 июня

2023-06-09T11:50

2023-06-09T11:50

2023-06-09T11:50

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Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, выдвигала свои письменные предложения на этот счёт, но под натиском США Киев отказался от такой возможности.Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что под натиском США Киев пошел на попятную.Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее, что реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью.По его словам, в тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230604/1046886542.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, москва