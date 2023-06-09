"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
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"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
На одесские пляжи выбросило бытовую технику, мебель и части жилых домов после подрыва на Каховской гидроэлектростанции, сообщил RT 9 июня со ссылкой на видео местных жителей
2023-06-09T09:42
2023-06-09T09:42
новости
херсонская область
каховская гэс
подрыв
одесса
последствия
катастрофа
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Ранее СМИ сообщали со ссылкой на учёных, что возможно загрязнение берегов Чёрного моря вплоть до Одессы, поскольку стремительными водными потоками Днепра смыло отложения Каховского водохранилища.В интервью изданию Украина.ру министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова сказала, что это катастрофа больших масштабов.Украинская сторона не отвечает на запросы о переговорах по ликвидации последствий, отметила она.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Аллы Бархатновой на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, херсонская область, каховская гэс, подрыв, одесса, последствия, катастрофа
Новости, Херсонская область, Каховская ГЭС, подрыв, Одесса, последствия, катастрофа

"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС

09:42 09.06.2023
 
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Читать в
На одесские пляжи выбросило бытовую технику, мебель и части жилых домов после подрыва на Каховской гидроэлектростанции, сообщил RT 9 июня со ссылкой на видео местных жителей
"Просто дом чей-то [приплыл], крыша и камыши... очень жёстко", – сказал житель Одессы на одном из видео.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на учёных, что возможно загрязнение берегов Чёрного моря вплоть до Одессы, поскольку стремительными водными потоками Днепра смыло отложения Каховского водохранилища.
В интервью изданию Украина.ру министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова сказала, что это катастрофа больших масштабов.
Украинская сторона не отвечает на запросы о переговорах по ликвидации последствий, отметила она.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Аллы Бархатновой на нашем сайте.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
08:38
"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное мореИз-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попадут загрязняющие вещества и бактерии. Такое заключение сделали российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем. Их слова 9 июня процитировало издание РБК
 
НовостиХерсонская областьКаховская ГЭСподрывОдессапоследствиякатастрофа
 
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