"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
На одесские пляжи выбросило бытовую технику, мебель и части жилых домов после подрыва на Каховской гидроэлектростанции, сообщил RT 9 июня со ссылкой на видео местных жителей
"Просто дом чей-то [приплыл], крыша и камыши... очень жёстко", – сказал житель Одессы на одном из видео.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на учёных, что возможно загрязнение берегов Чёрного моря вплоть до Одессы, поскольку стремительными водными потоками Днепра смыло отложения Каховского водохранилища.
В интервью изданию Украина.ру министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова сказала, что это катастрофа больших масштабов.
Украинская сторона не отвечает на запросы о переговорах по ликвидации последствий, отметила она.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Аллы Бархатновой на нашем сайте.
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное мореИз-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попадут загрязняющие вещества и бактерии. Такое заключение сделали российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем. Их слова 9 июня процитировало издание РБК