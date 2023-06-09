https://ukraina.ru/20230609/1047056892.html

"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС

"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру

"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС

На одесские пляжи выбросило бытовую технику, мебель и части жилых домов после подрыва на Каховской гидроэлектростанции, сообщил RT 9 июня со ссылкой на видео местных жителей

2023-06-09T09:42

2023-06-09T09:42

2023-06-09T09:42

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херсонская область

каховская гэс

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катастрофа

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Ранее СМИ сообщали со ссылкой на учёных, что возможно загрязнение берегов Чёрного моря вплоть до Одессы, поскольку стремительными водными потоками Днепра смыло отложения Каховского водохранилища.В интервью изданию Украина.ру министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова сказала, что это катастрофа больших масштабов.Украинская сторона не отвечает на запросы о переговорах по ликвидации последствий, отметила она.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Аллы Бархатновой на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230609/1047055018.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, каховская гэс, подрыв, одесса, последствия, катастрофа