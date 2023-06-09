https://ukraina.ru/20230609/1047048570.html

Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя

Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя - 09.06.2023 Украина.ру

Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя

Если Дональд Трамп попадет в правительство, он положит конец финансированию Украины. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал бывший американский полицейский Джон Дуган.

2023-06-09T06:33

2023-06-09T06:33

2023-06-09T06:33

интервью

сша

украина

каховская гэс

выборы

ядерная война

доллар

владимир зеленский

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Джон Марк Дуган — бывший морской пехотинец США и бывший заместитель шерифа, попросивший политического убежища в России в 2016 году. В России Дуган занимается разными делами, участвует в благотворительных организациях, помогает инвалидам— Джон, вы в прошлом служили в полиции США, боролись с коррупцией и другими преступлениями. Что думаете о России и её правоохранительной системе? — В Америке сейчас сильная коррупция, которая может повлиять на выборы президента США. Что касается России, то ее правоохранительная система работает очень хорошо.— Вы неоднократно писали, что США имеют биолаборатории на территории Украины и разрабатывают там оружие против русских. Что сейчас с этими лабораториями?— Я думаю, что некоторые биолаборатории все еще существуют. Но также я знаю, что многие из них были разрушены. Я не путешествовал по всем из них, поэтому точно не могу сказать.— На выборы президента США зарегистрировался бывший вице-президент страны Майк Пенс. Что можете сказать о нем, как о политике и человеке?— У него вообще нет шансов выиграть какие-либо выборы в Америке, потому что он не нравится американским избирателям. У него нет индивидуальности, и, кроме того на посту вице-президента во время правления Трампа он проявил себя плохо. Он был типичным бесхребетным сторонником глубинного государства.— Также на выборы выдвинулся губернатор Флориды республиканец Рон Десантис. Какие у него перспективы стать президентом Америки?— Мне нравится Рон Десантис, но я недостаточно о нем осведомлен. Знаете, есть много стратегий, которые он не затронул, потому что всего лишь губернатор. Нам нужно посмотреть, какой будет политика его избирательной кампании и предложения в качестве кандидата в президенты — это позволит оценить его потенциал. Но я думаю, что он лучше, чем все остальные кандидаты — кроме Трампа.— Пенс и Десантис республиканцы. Они будет соперничать с Дональдом Трампом за пост президента США от республиканцев. Это серьезные конкуренты для Трампа? — Они не являются серьезными конкурентами для Трампа — у них нет абсолютно никаких шансов против него. Дональд Трамп — очень влиятельный политик. Американские избиратели любят его, и многие люди начинают видеть, что экс-президент был прав во всем, о чем он говорил: о СМИ, правительстве, о глубинном государстве. Американцы понимают, что Трамп не нравится администрации Байдена, которая делает все, чтобы избавиться от него.— Какие шансы победить и стать президентом США в 2024 году у Джо Байдена, на ваш взгляд?— Это очень сложный вопрос. В прошлый раз на выборах Байден и его приспешники жульничали, выборы не были легитимными. Это был единственный способ попасть в президентское кресло. Только поэтому избрали этого слабоумного человека, который не может вспомнить, что ел на завтрак.Если бы это было законное голосование, Байден бы не победил. США — это настоящая банановая республика, а Байден — некий инструмент в роли президента. Так что посмотрим, как будет на выборах в 2024 году — это зависит от уровня коррупции.[Банановая республика — коррумпированное марионеточное государство, которым правит военная хунта, контролируемая международными корпорациями; часто — тираническая народная республика].— Как выборы в США повлияют на судьбу Украины?— Это 100% повлияет на Украину. Например, если Дональд Трамп попадет в правительство, он положит конец финансированию Украины, и оно прекратится раньше.— Может ли повторится Карибский кризис?— Причина Карибского кризиса была в том, что Америка разместила ракеты в Турции, а Россия в ответ разместила ракеты на Кубе. Американцам не понравилось, что ракеты находятся так близко к их границе.Сейчас мы находимся как бы в точке Карибского кризиса. На самом деле я думаю, что мы, возможно, даже уже прошли этот этап, когда угроза ядерной войны была самой высокой за всю историю.— Как может выглядеть победа России над Западом?— Это будет экономическая победа. Смотрите, весь Запад терпит крах. Россия и Китай делают огромные успехи в том, чтобы побудить другие страны избавиться от союзничества с Соединенными Штатами, от долларовой зависимости.Доллар США использовался во всем мире; он обладал невероятной силой для проживания любой финансовой бури и должен был быть всегда стабильной валютой. Теперь этой стабильности и надежность доллара резко снижаются, все компании избавляются от американской валюты.Государства видят, как США используют доллар против других стран, и не хотят, чтобы это случилось с ними. Соседняя с США Мексика подала заявку на вступление в БРИКС. Это пощечина и унижение для американцев и очень вредно для доллара США.— Что вы думаете о Зеленском? Как о человеке и как о политическом деятеле?— Он актер, марионетка правительства Соединенных Штатов — и на этом все. Зеленский — коррумпированный лидер, который делает грязную работу для Вашингтона. Он и его соотечественники продали украинский народ за деньги. Я думаю, что Зеленского нужно поймать и судить как предателя своего народа.— Как вы можете прокомментировать реакцию западных лидеров на подрыв Каховской ГЭС? Почему обвиняют Россию, хотя ясно что виновник трагедии — Украина?— Запад все время обвиняет во всем Россию — не могут же они винить в совершении ужасного террористического акта себя или своего партнера Украину. Поэтому марионетки в западных СМИ сообщают, что подрыв Каховской ГЭС — это Россия.С англоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230608/1047049990.html

https://ukraina.ru/20230607/1046977408.html

https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html

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Наталья Добровольская

Наталья Добровольская

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Добровольская

интервью, сша, украина, каховская гэс, выборы, ядерная война, доллар, владимир зеленский