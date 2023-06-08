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"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ
"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ
ООН выступила против нацистов и нацистских символов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
новости
владимир зеленский
оон
генсек оон
стефан дюжаррик
нацизм
украинский неонацизм
нацисты
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На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о наличии наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих.Как отмечает издание, корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацисткой Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп“.Ранее 5 июня издание NYT написало, что Запад может отказать Украине в поддержке из-за нацистской символики в ВСУ.Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС.В сентябре прошлого года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии „Мертвая голова“.Ранее Зеленский разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом. На оном из фото был изображен военный с размещенной на груди эмблемой вышеупомянутого гитлеровского соединения. Позже фото было удалено.
https://ukraina.ru/20230425/1045625475.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, оон, генсек оон, стефан дюжаррик, нацизм, украинский неонацизм, нацисты
Новости, Владимир Зеленский, ООН, Генсек ООН, Стефан Дюжаррик, нацизм, украинский неонацизм, нацисты
"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ
ООН выступила против нацистов и нацистских символов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о наличии наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих.
Как отмечает издание, корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацисткой Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп“.
"Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик.
Ранее 5 июня издание NYT написало, что Запад может отказать Украине в поддержке из-за нацистской символики в ВСУ.
Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.
Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.
Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС.
В сентябре прошлого года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии „Мертвая голова“.
Ранее Зеленский разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом. На оном из фото был изображен военный с размещенной на груди эмблемой вышеупомянутого гитлеровского соединения. Позже фото было удалено.