"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
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"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ
"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ
ООН выступила против нацистов и нацистских символов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
2023-06-08T22:21
2023-06-08T22:21
новости
владимир зеленский
оон
генсек оон
стефан дюжаррик
нацизм
украинский неонацизм
нацисты
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На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о наличии наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих.Как отмечает издание, корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацисткой Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп“.Ранее 5 июня издание NYT написало, что Запад может отказать Украине в поддержке из-за нацистской символики в ВСУ.Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС.В сентябре прошлого года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии „Мертвая голова“.Ранее Зеленский разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом. На оном из фото был изображен военный с размещенной на груди эмблемой вышеупомянутого гитлеровского соединения. Позже фото было удалено.
https://ukraina.ru/20230425/1045625475.html
https://ukraina.ru/20230524/1046497455.html
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новости, владимир зеленский, оон, генсек оон, стефан дюжаррик, нацизм, украинский неонацизм, нацисты
Новости, Владимир Зеленский, ООН, Генсек ООН, Стефан Дюжаррик, нацизм, украинский неонацизм, нацисты

"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ

22:21 08.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ООН
Зеленский ООН
© Пресс-служба президента Украины
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ООН выступила против нацистов и нацистских символов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о наличии наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих.
Как отмечает издание, корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацисткой Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп“.
"Мы выступаем против нацистов и нацистских символов. Я не могу проверить подлинность этих сообщений - (но) это наша принципиальная позиция", - сказал Дюжаррик.
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Ранее 5 июня издание NYT написало, что Запад может отказать Украине в поддержке из-за нацистской символики в ВСУ.
Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.
Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.
Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС.
В сентябре прошлого года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии „Мертвая голова“.
Ранее Зеленский разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом. На оном из фото был изображен военный с размещенной на груди эмблемой вышеупомянутого гитлеровского соединения. Позже фото было удалено.
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