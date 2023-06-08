https://ukraina.ru/20230608/1047051049.html

"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ

"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру

"Мы против нацистов" - в ООН высказались против символики ВСУ

ООН выступила против нацистов и нацистских символов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня

2023-06-08T22:21

2023-06-08T22:21

2023-06-08T22:21

новости

владимир зеленский

оон

генсек оон

стефан дюжаррик

нацизм

украинский неонацизм

нацисты

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На брифинге Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию газеты The New York Times о наличии наличии нацистских символов на форме украинских военнослужащих.Как отмечает издание, корреспондент сослался на публикацию NYT от 7 июня, в которой говорится, что украинское правительство и союзники по НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили три фотографии украинских военных с нашивками с символами, которые "стали печально известными в нацисткой Германии и с тех пор стали частью иконографии крайне правых групп“.Ранее 5 июня издание NYT написало, что Запад может отказать Украине в поддержке из-за нацистской символики в ВСУ.Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС.В сентябре прошлого года из телеграм-канала Зеленского была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии „Мертвая голова“.Ранее Зеленский разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом. На оном из фото был изображен военный с размещенной на груди эмблемой вышеупомянутого гитлеровского соединения. Позже фото было удалено.

https://ukraina.ru/20230425/1045625475.html

https://ukraina.ru/20230524/1046497455.html

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новости, владимир зеленский, оон, генсек оон, стефан дюжаррик, нацизм, украинский неонацизм, нацисты