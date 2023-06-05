https://ukraina.ru/20230605/1046915817.html

NYT: Запад может отказать в помощи Украине из-за нацистской символики в ВСУ

NYT: Запад может отказать в помощи Украине из-за нацистской символики в ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

NYT: Запад может отказать в помощи Украине из-за нацистской символики в ВСУ

В рядах ВСУ присутствует нацистская символика, что может лишить Киев поддержки Запада. Об этом пишет издание The New York Times 5 июня

2023-06-05T16:12

2023-06-05T16:12

2023-06-05T16:12

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украина

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нацизм

запад

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Несмотря на то, что украинские власти отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своей одежде символы нацистского режима, уточняет издание.Исследователь истории ультраправых движений Майкл Колборн заявил изданию, что он обеспокоен тем, что официальные лица в Киеве не хотят понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины.ВСУ не раз использовали названия немецко-фашистских подразделений. Так, в феврале Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс", аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии.Однако в заявлении оборонного ведомства Украины говорится, что, как страна, пострадавшая от немецкой оккупации, категорически осуждает любые проявления нацизма. Кроме того, нацистская символика законодательно запрещена на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

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2023

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новости, украина, всу, нацизм, запад, поддержка