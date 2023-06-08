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Известный военный эксперт заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине

Известный военный эксперт заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине - 08.06.2023 Украина.ру

Известный военный эксперт заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине

Одесский суд заочно приговорил политолога Алексея Анпилогова к 10 годам тюрьмы, сообщили украинские СМИ 8 июня со ссылкой на слова пресс-службы областной прокуратуры

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

2023-06-08T17:48

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Его обвиняют в том, что он якобы готовил теракты в военкоматах Одессы.В материалах суда Анпилогов называется сторонником Антимайдана, ему в вину вменяется также посещение ДНР и ЛНР.Эксперт неоднократно давал интервью изданию Украина.ру. Очередное интервью Анпилогова можно прочитать на нашем сайте.Политолог Алексей Анпилогов родился в Днепропетровске, стал активным участником сопротивления госперевороту в городе. Позже переехал в РФ и стал поддерживать Луганскую и Донецкую Народные Республики. На данный момент возглавляет фонд поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".

https://ukraina.ru/20230504/1045952627.html

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2023

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новости, украина, алексей анпилогов, суд, россия, поддержка, спецоперация