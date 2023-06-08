Известный военный эксперт заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине
Одесский суд заочно приговорил политолога Алексея Анпилогова к 10 годам тюрьмы, сообщили украинские СМИ 8 июня со ссылкой на слова пресс-службы областной прокуратуры
Его обвиняют в том, что он якобы готовил теракты в военкоматах Одессы.
В материалах суда Анпилогов называется сторонником Антимайдана, ему в вину вменяется также посещение ДНР и ЛНР.
Эксперт неоднократно давал интервью изданию Украина.ру.
Очередное интервью Анпилогова можно прочитать на нашем сайте.
Политолог Алексей Анпилогов родился в Днепропетровске, стал активным участником сопротивления госперевороту в городе. Позже переехал в РФ и стал поддерживать Луганскую и Донецкую Народные Республики.
На данный момент возглавляет фонд поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".