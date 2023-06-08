Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ - 08.06.2023 Украина.ру
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Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ
Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ - 08.06.2023 Украина.ру
Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ
Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico 8 июня
2023-06-08T15:17
2023-06-08T15:17
новости
украина
поставки
вооружения
истребители
f-16
f/a-18e
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как сообщает издание, десятки старых самолётов F-18 будут доступны на экспорт к концу десятилетия, так как Канада, Австралия, Швейцария и Финляндия переходят на использование F-35.По данным источника издания, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в оборонном ведомстве США не раз ставили под сомнение потребность Киева в них на текущем этапе конфликта.На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника главы минобороны Украины Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет.Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс, добавил эксперт.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, уточнил Чадаев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230518/1046313954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, поставки, вооружения, истребители, f-16, f/a-18e
Новости, Украина, поставки, вооружения, истребители, F-16, F/A-18E

Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИ

15:17 08.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico 8 июня
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Удивительно много разговоров о передаче F-18... Украине вместе с F-16", - говорится в сообщении издания.
Как сообщает издание, десятки старых самолётов F-18 будут доступны на экспорт к концу десятилетия, так как Канада, Австралия, Швейцария и Финляндия переходят на использование F-35.
По данным источника издания, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в оборонном ведомстве США не раз ставили под сомнение потребность Киева в них на текущем этапе конфликта.
На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника главы минобороны Украины Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет.
Даже если вооружённым силам Украины (ВСУ) поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс, добавил эксперт.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, уточнил Чадаев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 09:51
Готовность дать F-16, обстрелы. Главное на Украине на утро 18 маяНидерланды неофициально заявили Киеву о намерении поставить F-16, пишет газета New York Times. За прошедшие сутки в ДНР погибло пять человек в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил Пушилин
 
НовостиУкраинапоставкивооруженияистребителиF-16F/A-18E
 
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