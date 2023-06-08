https://ukraina.ru/20230608/1047025256.html

Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР

Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР - 08.06.2023 Украина.ру

Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР

Организаторы фестиваля классической музыки в итальянском городе Леричи отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, сообщила итальянская газета La Repubblica 7 июня

2023-06-08T13:09

2023-06-08T13:09

2023-06-08T13:09

новости

италия

валентина лисица

фестиваль

днр

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Причина отмены не указана. Агентство ANSA сообщает, что решение связано со спорами, развернувшимися из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Концерт исключили из программы смотра по просьбе мэра города, где будет проходить фестиваль.Выступление Лисицы было запланировано на 22 июля. В афише её назвали "Королевой Рахманинова", она считается одним из самых виртуозных исполнителей работ композитора.Ранее организаторами международного фестиваля Pianistico было отменено выступление российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских городах Брешиа и Бергамо. Мэры этих городов объяснили отмену концертов исполнителя состраданием к украинскому народу.Как рассказала в интервью изданию Украина.ру Валентина Лисица, на скрипичный конкурс, который проходил весной в Италии, не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230408/1045119842.html

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новости, италия, валентина лисица, фестиваль, днр