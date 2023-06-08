https://ukraina.ru/20230608/1047025256.html
Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР - 08.06.2023 Украина.ру
Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
Организаторы фестиваля классической музыки в итальянском городе Леричи отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, сообщила итальянская газета La Repubblica 7 июня
2023-06-08T13:09
2023-06-08T13:09
2023-06-08T13:09
новости
италия
валентина лисица
фестиваль
днр
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Причина отмены не указана. Агентство ANSA сообщает, что решение связано со спорами, развернувшимися из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Концерт исключили из программы смотра по просьбе мэра города, где будет проходить фестиваль.Выступление Лисицы было запланировано на 22 июля. В афише её назвали "Королевой Рахманинова", она считается одним из самых виртуозных исполнителей работ композитора.Ранее организаторами международного фестиваля Pianistico было отменено выступление российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских городах Брешиа и Бергамо. Мэры этих городов объяснили отмену концертов исполнителя состраданием к украинскому народу.Как рассказала в интервью изданию Украина.ру Валентина Лисица, на скрипичный конкурс, который проходил весной в Италии, не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230408/1045119842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, валентина лисица, фестиваль, днр
Новости, Италия, Валентина Лисица, Фестиваль, ДНР
Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
Организаторы фестиваля классической музыки в итальянском городе Леричи отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, сообщила итальянская газета La Repubblica 7 июня
Причина отмены не указана. Агентство ANSA сообщает, что решение связано со спорами, развернувшимися из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Концерт исключили из программы смотра по просьбе мэра города, где будет проходить фестиваль.
"Решение включить Лисицу в число участников фестиваля было принято исключительно по художественным соображениям. Речь идет о крупной исполнительнице. Мы не хотим никого раздражать", — приводит газета слова директора фестиваля Джанлуки Марчано.
Выступление Лисицы было запланировано на 22 июля. В афише её назвали "Королевой Рахманинова", она считается одним из самых виртуозных исполнителей работ композитора.
Ранее организаторами международного фестиваля Pianistico было отменено выступление российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева в итальянских городах Брешиа и Бергамо. Мэры этих городов объяснили отмену концертов исполнителя состраданием к украинскому народу.
Как рассказала в интервью изданию Украина.ру Валентина Лисица, на скрипичный конкурс, который проходил весной в Италии, не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.