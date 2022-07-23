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Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине

Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине - 23.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине

В ряды запрещенных на Украине деятелей культуры прошлого на волне общей русофобии попадают даже те личности, кто не был русскими, или, напротив, были украинцами, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица

2022-07-23T07:45

2022-07-23T07:45

2022-07-23T07:45

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валентина лисица

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композитор

конкурс

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С начала СВО во всех украинских консерваториях и в училищах запретили студентам выпускных курсов брать в программу произведения русских композиторов, писать о них дипломные работы. Из учебной программы училищ вычеркивают Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и композиторов "Могучей кучки".Пианистка привела в пример Прокофьева, который родился в Донбассе, в Сонцовке, но его, в отличии от Михаила Глинки или Петра Чайковского никогда не пытались сделать "украинским" композитором. При этом, 17 июня 2021 года, когда в мире отмечали 130-летний юбилей со дня его рождения, на Украине практически проигнорировали эту дату.Лисица также рассказала о скрипичном конкурсе, проходившем этой весной в Италии, на который не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов."То есть, под одну гребенку попал не только великий концерт Чайковского или Глазунова, но и Хачатуряна", - заметила она.Пианистка добавила, что скрипичные концерты Александра Глазунова и Арама Хачатуряна – золотой фонд скрипичного репертуара, а Хачатурян, и вовсе, армянский советский композитор."Могучая кучка" - творческое содружество русских композиторов второй половины XIX века, в которое входили Цезарь Кюи, Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Александр Бородин.

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новости, валентина лисица, музыка, композитор, конкурс