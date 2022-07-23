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Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
В ряды запрещенных на Украине деятелей культуры прошлого на волне общей русофобии попадают даже те личности, кто не был русскими, или, напротив, были украинцами, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
2022-07-23T07:45
2022-07-23T07:45
2022-07-23T07:45
новости
валентина лисица
музыка
композитор
конкурс
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С начала СВО во всех украинских консерваториях и в училищах запретили студентам выпускных курсов брать в программу произведения русских композиторов, писать о них дипломные работы. Из учебной программы училищ вычеркивают Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и композиторов "Могучей кучки".Пианистка привела в пример Прокофьева, который родился в Донбассе, в Сонцовке, но его, в отличии от Михаила Глинки или Петра Чайковского никогда не пытались сделать "украинским" композитором. При этом, 17 июня 2021 года, когда в мире отмечали 130-летний юбилей со дня его рождения, на Украине практически проигнорировали эту дату.Лисица также рассказала о скрипичном конкурсе, проходившем этой весной в Италии, на который не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов."То есть, под одну гребенку попал не только великий концерт Чайковского или Глазунова, но и Хачатуряна", - заметила она.Пианистка добавила, что скрипичные концерты Александра Глазунова и Арама Хачатуряна – золотой фонд скрипичного репертуара, а Хачатурян, и вовсе, армянский советский композитор."Могучая кучка" - творческое содружество русских композиторов второй половины XIX века, в которое входили Цезарь Кюи, Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Александр Бородин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валентина лисица, музыка, композитор, конкурс
Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
В ряды запрещенных на Украине деятелей культуры прошлого на волне общей русофобии попадают даже те личности, кто не был русскими, или, напротив, были украинцами, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
С начала СВО во всех украинских консерваториях и в училищах запретили студентам выпускных курсов брать в программу произведения русских композиторов, писать о них дипломные работы. Из учебной программы училищ вычеркивают Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и композиторов "Могучей кучки".
Пианистка привела в пример Прокофьева, который родился в Донбассе, в Сонцовке, но его, в отличии от Михаила Глинки или Петра Чайковского никогда не пытались сделать "украинским" композитором. При этом, 17 июня 2021 года, когда в мире отмечали 130-летний юбилей со дня его рождения, на Украине практически проигнорировали эту дату.
Лисица также рассказала о скрипичном конкурсе, проходившем этой весной в Италии, на который не пустили российских исполнителей, а в перед финалом сказали, что нельзя исполнять произведения русских авторов.
"То есть, под одну гребенку попал не только великий концерт Чайковского или Глазунова, но и Хачатуряна", - заметила она.
Пианистка добавила, что скрипичные концерты Александра Глазунова и Арама Хачатуряна – золотой фонд скрипичного репертуара, а Хачатурян, и вовсе, армянский советский композитор.
"Могучая кучка" - творческое содружество русских композиторов второй половины XIX века, в которое входили Цезарь Кюи, Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Александр Бородин.