https://ukraina.ru/20230608/1047021350.html
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле - 08.06.2023 Украина.ру
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
Замминистра обороны Украины Анна Маляр солгала по поводу построенных в Артёмовске укреплений до начала боевых действий в городе, и что впоследствии эти укрепления построили они сами при поддержке США, заявили в соцсетях представители "Азова"*
2023-06-08T11:52
2023-06-08T11:52
2023-06-08T11:52
новости
артемовск
всу
минобороны украины
вс рф
фронт
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Ранее Маляр сказала, что укрепления вокруг Артёмовска "построены капитально", они возводились в течение нескольких лет силами Минобороны Украины и местными властями.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов сказал, что ВС РФ успешно удерживают фланги на Артёмовском направлении.На Украине же продолжают утверждать о том, что ВСУ вклинились в оборону российских войск там, но ничего такого не было, отметил он.Современная война ведётся целым комплексом методов, а не только на поле боя, и все победы украинских войск сейчас происходят только в виртуальном пространстве, а на фронте у них никаких успехов нет, подчеркнул Насонов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20230531/1046736838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, артемовск, всу, минобороны украины, вс рф, фронт
Новости, Артемовск, ВСУ, Минобороны Украины, ВС РФ, фронт
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
Замминистра обороны Украины Анна Маляр солгала по поводу построенных в Артёмовске укреплений до начала боевых действий в городе, и что впоследствии эти укрепления построили они сами при поддержке США, заявили в соцсетях представители "Азова"*
"Это циничная ложь", – заявили боевики.
Ранее Маляр сказала, что укрепления вокруг Артёмовска "построены капитально", они возводились в течение нескольких лет силами Минобороны Украины и местными властями.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов сказал, что ВС РФ успешно удерживают фланги на Артёмовском направлении.
На Украине же продолжают утверждать о том, что ВСУ вклинились в оборону российских войск там, но ничего такого не было, отметил он.
Современная война ведётся целым комплексом методов, а не только на поле боя, и все победы украинских войск сейчас происходят только в виртуальном пространстве, а на фронте у них никаких успехов нет, подчеркнул Насонов.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Романа Насонова на нашем сайте.
*Деятельность организации запрещена в РФ