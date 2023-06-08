"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле - 08.06.2023 Украина.ру
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"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле - 08.06.2023 Украина.ру
"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
Замминистра обороны Украины Анна Маляр солгала по поводу построенных в Артёмовске укреплений до начала боевых действий в городе, и что впоследствии эти укрепления построили они сами при поддержке США, заявили в соцсетях представители "Азова"*
2023-06-08T11:52
2023-06-08T11:52
новости
артемовск
всу
минобороны украины
вс рф
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Ранее Маляр сказала, что укрепления вокруг Артёмовска "построены капитально", они возводились в течение нескольких лет силами Минобороны Украины и местными властями.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов сказал, что ВС РФ успешно удерживают фланги на Артёмовском направлении.На Украине же продолжают утверждать о том, что ВСУ вклинились в оборону российских войск там, но ничего такого не было, отметил он.Современная война ведётся целым комплексом методов, а не только на поле боя, и все победы украинских войск сейчас происходят только в виртуальном пространстве, а на фронте у них никаких успехов нет, подчеркнул Насонов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.*Деятельность организации запрещена в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, артемовск, всу, минобороны украины, вс рф, фронт
Новости, Артемовск, ВСУ, Минобороны Украины, ВС РФ, фронт

"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле

11:52 08.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр солгала по поводу построенных в Артёмовске укреплений до начала боевых действий в городе, и что впоследствии эти укрепления построили они сами при поддержке США, заявили в соцсетях представители "Азова"*

"Это циничная ложь", – заявили боевики.

Ранее Маляр сказала, что укрепления вокруг Артёмовска "построены капитально", они возводились в течение нескольких лет силами Минобороны Украины и местными властями.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов сказал, что ВС РФ успешно удерживают фланги на Артёмовском направлении.
На Украине же продолжают утверждать о том, что ВСУ вклинились в оборону российских войск там, но ничего такого не было, отметил он.
Современная война ведётся целым комплексом методов, а не только на поле боя, и все победы украинских войск сейчас происходят только в виртуальном пространстве, а на фронте у них никаких успехов нет, подчеркнул Насонов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая, 07:02
От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеВесь последний месяц весны власти Украины твердили о контрнаступлении, которое анонсировали еще с прошлого года, постоянно сдвигая даты. Однако в реальности в мае Украина окончательно утратила Бахмут, который теперь стал Артемовском. Битва за этот город стала самой кровопролитной в ходе СВО
 
НовостиАртемовскВСУМинобороны УкраиныВС РФфронт
 
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