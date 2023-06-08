https://ukraina.ru/20230608/1047021350.html

"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле

"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле - 08.06.2023 Украина.ру

"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле

Замминистра обороны Украины Анна Маляр солгала по поводу построенных в Артёмовске укреплений до начала боевых действий в городе, и что впоследствии эти укрепления построили они сами при поддержке США, заявили в соцсетях представители "Азова"*

2023-06-08T11:52

2023-06-08T11:52

2023-06-08T11:52

новости

артемовск

всу

минобороны украины

вс рф

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432868_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_6a7cf4c48382c5ae3216af7109856a57.jpg

Ранее Маляр сказала, что укрепления вокруг Артёмовска "построены капитально", они возводились в течение нескольких лет силами Минобороны Украины и местными властями.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов сказал, что ВС РФ успешно удерживают фланги на Артёмовском направлении.На Украине же продолжают утверждать о том, что ВСУ вклинились в оборону российских войск там, но ничего такого не было, отметил он.Современная война ведётся целым комплексом методов, а не только на поле боя, и все победы украинских войск сейчас происходят только в виртуальном пространстве, а на фронте у них никаких успехов нет, подчеркнул Насонов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Насонова на нашем сайте.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230531/1046736838.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, всу, минобороны украины, вс рф, фронт