Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
11:16 08.06.2023 (обновлено: 11:33 08.06.2023)
Украинская певица Светлана Лобода обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что Москва "обязательно будет наказана". Параллельно артистка рассказала о своей "героической" помощи пострадавшим. Соответствующий пост она разместила в своих соцсетях
Лобода рассказала подписчикам, что оказала пострадавшим помощь: многодетной семье из зоны затопления предоставила свою квартиру в Киеве, а благотворительному фонду помощи передала 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей).
Певица сравнила аварию на Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой, заявив, что в данный момент мир не осознает всех последствий произошедшего.
"Второй день я не могу ни о чем думать. Я знаю, что в этой беде Украина должна сделать все, чтобы помочь нашим гражданам и сохранить то, что еще можно сохранить. Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенности в том, что справедливости - быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, кормившей целый мир", - написала артистка.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
04:59Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.