https://ukraina.ru/20230608/1047020340.html

Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС

Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру

Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС

Украинская певица Светлана Лобода обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что Москва "обязательно будет наказана". Параллельно артистка рассказала о своей "героической" помощи пострадавшим. Соответствующий пост она разместила в своих соцсетях

2023-06-08T11:16

2023-06-08T11:16

2023-06-08T11:33

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Лобода рассказала подписчикам, что оказала пострадавшим помощь: многодетной семье из зоны затопления предоставила свою квартиру в Киеве, а благотворительному фонду помощи передала 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей).Певица сравнила аварию на Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой, заявив, что в данный момент мир не осознает всех последствий произошедшего.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

https://ukraina.ru/20230608/1047010065.html

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новости, украина, лобода, певица, каховская гэс