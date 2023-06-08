Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047020340.html
Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
Украинская певица Светлана Лобода обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что Москва "обязательно будет наказана". Параллельно артистка рассказала о своей "героической" помощи пострадавшим. Соответствующий пост она разместила в своих соцсетях
2023-06-08T11:16
2023-06-08T11:33
новости
украина
лобода
певица
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103143/03/1031430333_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_4f164b92b84ab481f685e262450c78c4.jpg
Лобода рассказала подписчикам, что оказала пострадавшим помощь: многодетной семье из зоны затопления предоставила свою квартиру в Киеве, а благотворительному фонду помощи передала 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей).Певица сравнила аварию на Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой, заявив, что в данный момент мир не осознает всех последствий произошедшего.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
https://ukraina.ru/20230608/1047010065.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103143/03/1031430333_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_b6f4e41bc0ac5b7ef55096ee2ea34472.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, лобода, певица, каховская гэс
Новости, Украина, Лобода, певица, Каховская ГЭС

Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС

11:16 08.06.2023 (обновлено: 11:33 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкКонкурс "Новая волна - 2019" в Сочи Лобода
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинская певица Светлана Лобода обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что Москва "обязательно будет наказана". Параллельно артистка рассказала о своей "героической" помощи пострадавшим. Соответствующий пост она разместила в своих соцсетях
Лобода рассказала подписчикам, что оказала пострадавшим помощь: многодетной семье из зоны затопления предоставила свою квартиру в Киеве, а благотворительному фонду помощи передала 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей).
Певица сравнила аварию на Каховской ГЭС с Чернобыльской катастрофой, заявив, что в данный момент мир не осознает всех последствий произошедшего.
"Второй день я не могу ни о чем думать. Я знаю, что в этой беде Украина должна сделать все, чтобы помочь нашим гражданам и сохранить то, что еще можно сохранить. Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенности в том, что справедливости - быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, кормившей целый мир", - написала артистка.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / скриншот
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:59
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.
 
НовостиУкраинаЛободапевицаКаховская ГЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня
13:09Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
13:08Зеленский прибыл в Херсонскую область
13:06Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
13:01Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
12:50Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
12:38Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину
12:31Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
12:28Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией
12:01Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели
11:56Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ
11:52"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
11:41Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
11:27Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
11:22Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
11:19Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
11:16Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
11:11ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
10:52Инструктор ЧВК "Вагнер": Я считаю эту войну гражданской
Лента новостейМолния