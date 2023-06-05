https://ukraina.ru/20230605/1046927756.html
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область - 05.06.2023 Украина.ру
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
Польские наемники заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале
2023-06-05T19:45
2023-06-05T19:45
2023-06-05T19:45
новости
боевики
белгородская область
всу
потери всу
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Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в сообщении.Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230605/1046922090.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, боевики, белгородская область, всу, потери всу
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
Польские наемники заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале
Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в сообщении.
Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".
"Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", — указано в сообщении, которое позже было удалено.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал
, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.
ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.
В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.
В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру