Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046927756.html
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область - 05.06.2023 Украина.ру
Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
Польские наемники заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале
2023-06-05T19:45
2023-06-05T19:45
новости
боевики
белгородская область
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c15f9141a623d828d6ecb1548a6a504b.jpg.webp
Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в сообщении.Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230605/1046922090.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4885787337814366dbcee9e99165d58.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, боевики, белгородская область, всу, потери всу
Новости, Боевики, Белгородская область, ВСУ, потери ВСУ

Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область

19:45 05.06.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Польские наемники заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале
Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в сообщении.
Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".
"Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", — указано в сообщении, которое позже было удалено.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.
ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.
В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.
В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
17:53
СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУУкраинские военкомы торгуют документами, которые освобождают граждан Украины от призыва в ряды ВСУ, сообщил телеграм-канал "Слово наёмника" 5 июня
 
НовостиБоевикиБелгородская областьВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
21:18Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
20:38На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
20:13Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль
19:45Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
19:30Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
19:16Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию
18:58США расширили санкции против РФ
18:40Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине
18:35Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
18:34"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России
18:12ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня
18:08Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
18:02Николай Плавьюк: обитатель виртуальной реальности
17:53СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
17:43На Украине может появиться село в честь Залужного
17:25На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
17:23Говорить об успехе контрнаступления ВСУ "слишком рано" - Милли
17:10Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
17:02Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Лента новостейМолния