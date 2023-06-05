https://ukraina.ru/20230605/1046927756.html

Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область

Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область - 05.06.2023 Украина.ру

Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область

Польские наемники заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков было опубликовано в Telegram-канале

2023-06-05T19:45

2023-06-05T19:45

2023-06-05T19:45

новости

боевики

белгородская область

всу

потери всу

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Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в сообщении.Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230605/1046922090.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, боевики, белгородская область, всу, потери всу