https://ukraina.ru/20230608/1046996141.html

Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище

Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище - 08.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище

Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения позиции ВС РФ. Были затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T05:00

2023-06-08T05:00

2023-06-08T05:00

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каховская гэс

десант

наводнение

подрыв

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Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и попытается высадить десант ВСУ на Левобережье, рассказал эксперт.В перспективе для противника откроются и другие возможности. Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища и оно стремительно мелеет. А поскольку оно само по себе не глубокое, то потеряет в своей площади и по ширине, добавил он.За две-три недели русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, когда это огромное болото высохнет, у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, десант, наводнение, подрыв