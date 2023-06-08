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Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище
Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище
Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения позиции ВС РФ. Были затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T05:00
2023-06-08T05:00
2023-06-08T05:00
новости
каховская гэс
десант
наводнение
подрыв
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Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и попытается высадить десант ВСУ на Левобережье, рассказал эксперт.В перспективе для противника откроются и другие возможности. Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища и оно стремительно мелеет. А поскольку оно само по себе не глубокое, то потеряет в своей площади и по ширине, добавил он.За две-три недели русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, когда это огромное болото высохнет, у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, каховская гэс, десант, наводнение, подрыв
Военный эксперт рассказал, зачем Украина взорвала дамбу и ждёт, когда пересохнет Каховское водохранилище
Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения позиции ВС РФ. Были затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что российские войска фактически не контролируют нижнее течение Днепра, и попытается высадить десант ВСУ на Левобережье, рассказал эксперт.
В перспективе для противника откроются и другие возможности. Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища и оно стремительно мелеет. А поскольку оно само по себе не глубокое, то потеряет в своей площади и по ширине, добавил он.
"Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина его [Каховского водохранилища] составляет порядка 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было порядка километра. Эту преграду легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь, которая полностью просматривается и простреливается", - подчеркнул Анпилогов.
За две-три недели русло Каховского водохранилища значительно сузится. Таким образом, когда это огромное болото высохнет, у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь