https://ukraina.ru/20230607/1047008440.html

Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине

Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине - 07.06.2023 Украина.ру

Затопление Херсона, подробности аварии на аммиакопроводе под Купянском. Итоги 7 июня на Украине

Херсон затопило до уровня крыш частных жилых домов. В Минобороны РФ сообщили, что именно стало причиной аварии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской области

2023-06-07T18:29

2023-06-07T18:29

2023-06-07T18:29

хроники

эксклюзив

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Журналистка Ольга Скабеева 7 июня опубликовала в своём телеграм-канале видео затопления в Херсоне, которое сняли с дрона.На кадрах видно, что вода находится на уровне крыш большинства частных домов в городе, перемещение возможно только на водных транспортных средствах.В Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций, заявили в телеграм-канале Министерства энергетики Украины. В городе и соседних с ним населённых пунктах около 20 тысяч потребителей остались без света из-за затопления, также подтоплена насосная подстанция Херсонской теплоэлектроцентрали, говорится в сообщении.На территории Херсонской области введён режим чрезвычайной ситуации, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 7 июня. Над устранением последствий катастрофы работают власти и МЧС России, написал он.Ожидается, что уровень воды пройдёт свой пик сегодня и после этого начнёт снижаться, отметил Сальдо.Ситуация на подтопленных территориях находится под контролем, информации о жертвах среди населения на данный момент нет, подчеркнул врио главы Херсонской области.Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, журналист Евгений Попов дал комментарий относительно теракта на Каховской гидроэлектростанции для британского Радио Би-би-си.Разрушение плотины Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ – это военное преступление, сказал он.Теракт организовали власти Украины, в частности президент страны Владимир Зеленский, а у России нет никакой необходимости совершать подобное, ведь РФ не наносит ударов по украинской гражданской инфраструктуре, подчеркнул Попов.Украинское правительство будет привлечено к уголовной ответственности за совершение этой террористической акции, отметил депутат.В свою очередь, в офисе президента Зеленского отказались передавать Организации Объединённых Наций видеоматериалы по теракту на Каховской ГЭС, сообщил телеграм-канал Резидент 7 июня.Новые подробности теракта на аммиакопроводе под КупянскомУкраинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области, к северо-западу от Купянска, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ 7 июня.В результате теракта есть пострадавшие среди мирных жителей района, заявили в ведомстве.Украина не заинтересована в том, чтобы этот аммиакопровод функционировал, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.Ситуация на Запорожской АЭССотрудники и эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в полном объёме обеспечивают безопасный режим функционирования энергетического объекта, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Его слова приводит РИА Новости 7 июня.На персонал АЭС оказывается давление со стороны украинских СМИ, откуда в их адрес поступают оскорбления, унижения и угрозы, но эта обстановка стабилизируется силами руководства энергетического объекта, так как психологическое состояние при работе на объекте атомной энергетики выступает важным фактором, отметил он.Несмотря на это давление, сотрудники за счёт своего профессионализма обеспечивают ядерную безопасность, подчеркнул Карчаа.Таким образом, угрозы для Запорожской АЭС продолжают исходить исключительно со стороны Украины, и ядерного инцидента не случилось благодаря усилиям России, сказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом".На сегодняшний день российские войска, которые охраняют ЗАЭС, смогут гарантировано отразить любую возможную попытку ВСУ захватить электростанцию силой, и их там именно столько, сколько нужно для защиты объекта, сказал он.Никакой военной техники, тяжёлого вооружения и базы российских войск на территории Запорожской АЭС нет и не было никогда, подчеркнул Карчаа.Тем не менее, нельзя исключать удар по территории этого объекта атомной энергетики со стороны украинских войск с использованием американской ракетной системы залпового огня HIMARS или британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, отметил он.Власти Украины могут приказать ВСУ провести на территории Запорожской атомной электростанции операцию под ложным флагом, чтобы спасти своё положение, сказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Обстановка на фронтеВооружённые силы России пресекли 8 попыток ВСУ прорвать их оборону в районе города Артёмовск, сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале 7 июня.Российские войска не позволили противнику вклиниться в оборону, говорится в сообщении.В течение суток ВС РФ также отбили три атаки украинских военных на Времевском выступе на Запорожском направлении, отметили в Министерстве обороны России.НБУ обязал украинские банки закрывать счета своих клиентов из-за связей с РФКлиенты украинских банков, как физические лица, так и юридические, будут вынуждены давать объяснения по поводу связей с физлицами и юрлицами из России, сообщило издание Страна.ua 7 июня со ссылкой на разъяснения Национального банка Украины, которые получили украинские банки.НБУ обязал банки проводить регулярные опросы среди их клиентов на предмет связей с РФ, и если они откажутся предоставлять информацию или будут давать ложные сведения по поводу этого, банки должны будут заблокировать операции таких клиентов или даже самостоятельно закрыть их счета, отметил автор статьи.Причинами для вопросов и блокировки помимо прочего станут приход средств от юридического лица, которое, по мнению Нацбанка, якобы имеет собственность в РФ, а также другие признаки связей с Россией, которые будут самостоятельно установлены НБУ с результате мониторинга финансовых операций клиентов банков, указано в разъяснениях.

https://ukraina.ru/20230607/1046991657.html

https://ukraina.ru/20230607/1046979880.html

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https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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