В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги - 07.06.2023 Украина.ру
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В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги - 07.06.2023 Украина.ру
В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги
Диверсант с Украины предстанет перед судом в Москве за подрыв железной дороги в Брянской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ 7 июня
2023-06-07T16:49
2023-06-07T16:49
новости
суд
москва
терроризм
брянская область
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее о сработавшем взрывном устройстве в Унечском районе на железнодорожных путях, были повреждены стекла кабины машиниста, в результате обошлось без пострадавших.Как полагает следствие, Белавин в июне 2022 года приехал в РФ и позже заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.Во время приближения грузового состава им был совершён подрыв. В результате повреждения получили участок железной дороги и поезд.В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230524/1046524349.html
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новости, суд, москва, терроризм, брянская область
Новости, Суд, Москва, терроризм, Брянская область

В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги

16:49 07.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Диверсант с Украины предстанет перед судом в Москве за подрыв железной дороги в Брянской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ 7 июня
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее о сработавшем взрывном устройстве в Унечском районе на железнодорожных путях, были повреждены стекла кабины машиниста, в результате обошлось без пострадавших.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Белавина. Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, Белавин в июне 2022 года приехал в РФ и позже заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.
Во время приближения грузового состава им был совершён подрыв. В результате повреждения получили участок железной дороги и поезд.
В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.
Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Сделанное Украиной в Белгородской области — государственный терроризмПроисходящее в России и на Украине в ходе специальной военной операции живо интересует китайских журналистов. Публикуем статью, которую специально для издания Украина.ру написал китайский блогер Сюй Цзицзюнь рпо следам событий, произошедших 23 мая.
 
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