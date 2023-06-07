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В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги

В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги - 07.06.2023 Украина.ру

В Москве состоится суд над украинским диверсантом за подрыв железной дороги

Диверсант с Украины предстанет перед судом в Москве за подрыв железной дороги в Брянской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ 7 июня

2023-06-07T16:49

2023-06-07T16:49

2023-06-07T16:49

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее о сработавшем взрывном устройстве в Унечском районе на железнодорожных путях, были повреждены стекла кабины машиниста, в результате обошлось без пострадавших.Как полагает следствие, Белавин в июне 2022 года приехал в РФ и позже заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области.Во время приближения грузового состава им был совершён подрыв. В результате повреждения получили участок железной дороги и поезд.В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230524/1046524349.html

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2023

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новости, суд, москва, терроризм, брянская область