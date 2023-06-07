"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка - 07.06.2023 Украина.ру
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"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка - 07.06.2023 Украина.ру
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
Житель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:07
новости
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обсе
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Шестое июня, день рождения русского поэта Александра Пушкина, был объявлен ООН международным Днём русского языка. Организация в соцсетях поздравила весь мир с этим днём, это вызвало волну возмущения украинских властей и местных националистов.На дверях автомобилей житель Киева прикрепил скотчем надпись selless, которая обыгрывает первую букву в названии организации UN. Так, заклеив букву N, он получил слово Useless, значит "бесполезный".Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь. Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
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новости, украина, оон, общество, русский язык, обсе, киев
Новости, Украина, ООН, Общество, Русский язык, ОБСЕ, Киев

"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка

17:05 07.06.2023 (обновлено: 17:07 07.06.2023)
 
© dan-news.info
© dan-news.info
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Житель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ
Шестое июня, день рождения русского поэта Александра Пушкина, был объявлен ООН международным Днём русского языка. Организация в соцсетях поздравила весь мир с этим днём, это вызвало волну возмущения украинских властей и местных националистов.
На дверях автомобилей житель Киева прикрепил скотчем надпись selless, которая обыгрывает первую букву в названии организации UN. Так, заклеив букву N, он получил слово Useless, значит "бесполезный".
Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.
Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
12:59
"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня
 
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Заголовок открываемого материала
17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
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