https://ukraina.ru/20230607/1047000102.html

"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка

"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка - 07.06.2023 Украина.ру

"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка

Житель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ

2023-06-07T17:05

2023-06-07T17:05

2023-06-07T17:07

новости

украина

оон

общество

русский язык

обсе

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ac3cf8ec174b373551bd4cc50dfdda3.jpg

Шестое июня, день рождения русского поэта Александра Пушкина, был объявлен ООН международным Днём русского языка. Организация в соцсетях поздравила весь мир с этим днём, это вызвало волну возмущения украинских властей и местных националистов.На дверях автомобилей житель Киева прикрепил скотчем надпись selless, которая обыгрывает первую букву в названии организации UN. Так, заклеив букву N, он получил слово Useless, значит "бесполезный".Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь. Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.

https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оон, общество, русский язык, обсе, киев