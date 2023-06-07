https://ukraina.ru/20230607/1047000102.html
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка - 07.06.2023 Украина.ру
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
Житель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:05
2023-06-07T17:07
новости
украина
оон
общество
русский язык
обсе
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ac3cf8ec174b373551bd4cc50dfdda3.jpg
Шестое июня, день рождения русского поэта Александра Пушкина, был объявлен ООН международным Днём русского языка. Организация в соцсетях поздравила весь мир с этим днём, это вызвало волну возмущения украинских властей и местных националистов.На дверях автомобилей житель Киева прикрепил скотчем надпись selless, которая обыгрывает первую букву в названии организации UN. Так, заклеив букву N, он получил слово Useless, значит "бесполезный".Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь. Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.
https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102982/28/1029822815_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5f6e01defd94e4f5e5de485c46e852ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, оон, общество, русский язык, обсе, киев
Новости, Украина, ООН, Общество, Русский язык, ОБСЕ, Киев
"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языка
17:05 07.06.2023 (обновлено: 17:07 07.06.2023)
Житель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ
Шестое июня, день рождения русского поэта Александра Пушкина, был объявлен ООН международным Днём русского языка. Организация в соцсетях поздравила весь мир с этим днём, это вызвало волну возмущения украинских властей и местных националистов.
На дверях автомобилей житель Киева прикрепил скотчем надпись selless, которая обыгрывает первую букву в названии организации UN. Так, заклеив букву N, он получил слово Useless, значит "бесполезный".
Активная борьба со всем, что связано с Россией, ее историей и культурой, стартовала на Украине после победы Евромайдана. После начала российской военной спецоперации, в стране приступили к сносу памятников русским писателям, в том числе Пушкину и переименовывать улицы, названные в их честь.
Кроме того, в рамках "дерусификации" с 2022 года в украинских библиотеках уничтожено более 11 млн книг на русском языке, такие данные ранее озвучила ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук.